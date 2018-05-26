لقاء لقادة الكوريتين على الحدود شديدة التحصين

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت كوريا الجنوبية أن رئيسها "مون جيه إن" اجتمع مع زعيم كوريا الشمالية "كيم يونغ أون"، اليوم السبت، لمناقشة قمة مرتقبة محتملة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وهذا هو ثاني اجتماع قمة بين الكوريتين خلال شهرين بعدما قال مكتب رئيس كوريا الجنوبية إن مون وكيم "اجتمعا شمال الحدود شديدة التحصين، بعد ظهر اليوم، لتبادل وجهات النظر بهدف تمهيد الطريق لعقد اجتماع قمة بين بيونغ يانغ وواشنطن".

وقال مسؤولون من العاصمة سيول إن مون سيعلن نتيجة اجتماعه مع كيم، الذي استمر ساعتين، بحلول صباح غد الأحد.