24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:32
|05:16
|12:29
|16:09
|19:34
|21:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- باحث مغربي يقترح التجنيد في جامعات المملكة
- شركات القروض تحقق أرباحا قياسية في المغرب
- نصر الله: لا علاقة لنا مع "البوليساريو" .. والمغرب يتهم بلا أدلة
- حريق بمنزل يرسل مصابين إلى مستشفى مراكش
- أطر "التنمية الاجتماعية" بسطات يقاطعون العمل
الحموشي يقدم اعتذارا رسميا لـ"سائق تريبورتر" عنّفه ضابط ممتاز (5.00)
- الحموشي يقدم اعتذارا رسميا لـ"سائق تريبورتر" عنّفه ضابط ممتاز - (151)
- ترامب يضغط على دول إفريقيا .. والقصر يتدخل لتفادي "المواجهة" - (133)
- تعليقات المغاربة حول الاستقبال الكوري "المحتشم" تغضب العثماني - (86)
- رصيف الصحافة: "أوامر عليا" تحرك الجيش صوب المناطق العازلة - (71)
- نصر الله: لا علاقة لنا مع "البوليساريو" .. والمغرب يتهم بلا أدلة - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حكم لقضاء مصر يحجب موقع "يوتوب" مدة شهر
أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم السبت، حكما يلزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغلق وحجب موقع الفيديو "يوتيوب" لمدة شهر ، وحظر جميع الروابط التي تعرض فيلما مسيئا للنبي ﷺ.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قضت بغلق موقع "يوتيوب"، لمدة شهر، لعرضه مقاطع من الفيلم المسيء للرسول الكريم ﷺ.
محام أقام دعوى قضائية طالبت بحجب ووقف موقع "يوتيوب" داخل مصر، لحين حذف الفيلم المسيء وأي فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء.
وذكر مستند الدعوى أن تلك المقاطع والأفلام قد تترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين، واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة.
وحسب المقالة الموجهة إلى القضاء فإن "الفيلم يستهدف أطفال المسلمين لتشويش صورة النبي محمد ﷺ في أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة، والتعدي على الثوابت الإسلامية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
إذا كنتم على يقين أن دينكم صحيح فلماذا تخافون البحث في معتقدكم؟