حكم لقضاء مصر يحجب موقع "يوتوب" مدة شهر

هسبريس ـ مُتابعة

أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم السبت، حكما يلزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغلق وحجب موقع الفيديو "يوتيوب" لمدة شهر ، وحظر جميع الروابط التي تعرض فيلما مسيئا للنبي ﷺ.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قضت بغلق موقع "يوتيوب"، لمدة شهر، لعرضه مقاطع من الفيلم المسيء للرسول الكريم ﷺ.

محام أقام دعوى قضائية طالبت بحجب ووقف موقع "يوتيوب" داخل مصر، لحين حذف الفيلم المسيء وأي فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء.

وذكر مستند الدعوى أن تلك المقاطع والأفلام قد تترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين، واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة.

وحسب المقالة الموجهة إلى القضاء فإن "الفيلم يستهدف أطفال المسلمين لتشويش صورة النبي محمد ﷺ في أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة، والتعدي على الثوابت الإسلامية".