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الرئيسية | خارج الحدود | حكم لقضاء مصر يحجب موقع "يوتوب" مدة شهر

حكم لقضاء مصر يحجب موقع "يوتوب" مدة شهر

حكم لقضاء مصر يحجب موقع "يوتوب" مدة شهر
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 26 ماي 2018 - 15:50

أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم السبت، حكما يلزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغلق وحجب موقع الفيديو "يوتيوب" لمدة شهر ، وحظر جميع الروابط التي تعرض فيلما مسيئا للنبي ﷺ.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قضت بغلق موقع "يوتيوب"، لمدة شهر، لعرضه مقاطع من الفيلم المسيء للرسول الكريم ﷺ.

محام أقام دعوى قضائية طالبت بحجب ووقف موقع "يوتيوب" داخل مصر، لحين حذف الفيلم المسيء وأي فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء.

وذكر مستند الدعوى أن تلك المقاطع والأفلام قد تترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين، واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة.

وحسب المقالة الموجهة إلى القضاء فإن "الفيلم يستهدف أطفال المسلمين لتشويش صورة النبي محمد ﷺ في أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة، والتعدي على الثوابت الإسلامية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ابداع بإيداع السبت 26 ماي 2018 - 15:57
ولماذا لاتنتج السينما المصرية فلما للرد على الفلم المسيىء بدل الالتجاء إلى حل قد لايفيد طرحهم بقدر ما سيوصل رسالة مفادها أننا لانمتلك ردا إلا الحظر.
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4
2 - يوسف السبت 26 ماي 2018 - 16:01
يلزم المغرب و كل الدول الاسلامية ان تتخد هذا القرار ولمدة اكثر من شهر "المقاطعة"
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5
3 - شيء جميييل السبت 26 ماي 2018 - 16:08
مبادرة حرة و غيرة جميلة على الإسلام و المسلمين ، أتمنى أن تبادر لها كل الدول الإسلامية فسلاح الضعيف المقاطعة ، فهي ظغط على القوي ، اللهم انصر ديننا يارب .
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6
4 - yahyyyyy السبت 26 ماي 2018 - 16:09
الا رسول الله صلى الله عليه وسلم
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3
5 - Hamdan السبت 26 ماي 2018 - 16:15
جل دول العالم لا تخاف من الرأي الحر إلا المسلمين.
إذا كنتم على يقين أن دينكم صحيح فلماذا تخافون البحث في معتقدكم؟
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-2
6 - محمد السبت 26 ماي 2018 - 16:19
يا سلام بان ليكم غير هاد الفيلم مبانتش ليكم غزة.الىسول صلى الله عليه و سلم لا يحتاج اناس مثلكم
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0
7 - بلى بلى السبت 26 ماي 2018 - 16:34
يارباه اين حكومتنا من هدا الامر الخطير لماذا لايقومون بنفس الامر اه تم اه تم اه
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-1
8 - محمد لعلوي السبت 26 ماي 2018 - 16:36
على الحكومة المغربية حظر مواقع الأفلام الأباحية في المغرب .
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