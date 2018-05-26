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كُتّاب وآراء
أذربيجان تحذر العالم من هجمات إلكترونية كاسحة
حذر جهاز الأمن الإلكتروني الأذربيجاني، اليوم السبت، من احتمال حدوث هجوم سيبرياني كاسح قد يلحق الضرر بكثير من دول العالم.
وأوضح المصدر أن الكثير من الأجهزة الإلكترونية وأجهزة شبكات المعلومات من المحتمل أن تتعرض، اليوم السبت وخلال الأيام القادمة، لهجوم سيبرياني.
وأشار التحذير إلى برمجة "في بي إن فيلتر"، التي تتسرب من خلال مداخل أجهزة توجيه الانترنت "لينك سيس" و"ميكرو تيك" و"نيت جيار" و"غناب ناس" و"تيب لينك"، كمصدر لتخريب أجهزة إلكترونية؛ من ضمنها الشبكات المنزلية.
وتعمل الجهات المهاجمة على تخريب معلومات في الأجهزة لتسريب المعلومات الشخصية. بينما أوصى الجهاز الأمني الأذربيجاني بتجديد برمجيات أجهزة توجيه الانترنت من خلال مواقع الشركات الأصلية.
وكانت أوكرانيا قد حذرت، قبل يومين، من هجوم مماثل على أيدي قراصنة "يعملون تحت توجيه أجهزة رسمية لدولة جارة"، في إشارة إلى روسيا.