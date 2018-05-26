24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3205:1612:2916:0919:3421:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أطر "التنمية الاجتماعية" بسطات يقاطعون العمل (5.00)

  2. مسجد يعاني الإهمال بطنجة (5.00)

  3. تلفزة رمضان (5.00)

  4. التاريخ المحاصر ـ 10 ـ .. "جمهورية الريف" و"مساخيط سيدنا" (5.00)

  5. معتقلون ينضمون إلى إضراب الزفزافي عن الطعام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | أذربيجان تحذر العالم من هجمات إلكترونية كاسحة

أذربيجان تحذر العالم من هجمات إلكترونية كاسحة

أذربيجان تحذر العالم من هجمات إلكترونية كاسحة
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 26 ماي 2018 - 20:05

حذر جهاز الأمن الإلكتروني الأذربيجاني، اليوم السبت، من احتمال حدوث هجوم سيبرياني كاسح قد يلحق الضرر بكثير من دول العالم.

وأوضح المصدر أن الكثير من الأجهزة الإلكترونية وأجهزة شبكات المعلومات من المحتمل أن تتعرض، اليوم السبت وخلال الأيام القادمة، لهجوم سيبرياني.

وأشار التحذير إلى برمجة "في بي إن فيلتر"، التي تتسرب من خلال مداخل أجهزة توجيه الانترنت "لينك سيس" و"ميكرو تيك" و"نيت جيار" و"غناب ناس" و"تيب لينك"، كمصدر لتخريب أجهزة إلكترونية؛ من ضمنها الشبكات المنزلية.

وتعمل الجهات المهاجمة على تخريب معلومات في الأجهزة لتسريب المعلومات الشخصية. بينما أوصى الجهاز الأمني الأذربيجاني بتجديد برمجيات أجهزة توجيه الانترنت من خلال مواقع الشركات الأصلية.

وكانت أوكرانيا قد حذرت، قبل يومين، من هجوم مماثل على أيدي قراصنة "يعملون تحت توجيه أجهزة رسمية لدولة جارة"، في إشارة إلى روسيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.