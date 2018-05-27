سائقو الشاحنات يغلقون الطرقات في البرازيل

هسبريس ـ مُتابعة

واصل سائقو الشاحنات في البرازيل احتجاجهم الذي أدى إلى إصابة قطاعات رئيسية في أكبر اقتصاديات أمريكا الجنوبية بالشلل، وإلى وضع السائقين في مواجهة مع الرئيس البرازيلي، ميشيل تامر، الذي أجاز استخدام القوة العسكرية لفتح الطرق الرئيسية.

يدخل الاحتجاج يومه السادس، وأصدرت ساو باولو، أكبر مدن ومركز اقتصادي في أمريكا الجنوبية ،حالة الطوارئ مثلما فعلت ريو دي جانيرو.

ونفذ الوقود من محطات البنزين والمطارات في شتى أنحاء البرازيل، كما خلت المتاجر العملاقة من السلع، وقالت المستشفيات إن التموين لديها نفد.

وتقلصت أو توقفت وسائل النقل العام وعمليات جمع القمامة عبر البلاد كما ألغت مدارس كثيرة الدراسة بعد عجز المدرسين عن الوصول إلى العمل.

وقالت مجموعة "إيه.بي.بي.إيه" البرازيلية للحوم إن نقص إمدادات العلف قد تؤدي إلى نفوق مليار طائر و20 مليون خنزير.

وقال تامر، في كلمة عبر التلفزيون، إن "من يغلقون الطرق السريعة ويتصرفون بشكل متطرف يلحقون الضرر بالشعب. لن نسمح بأن تواجه المستشفيات نفاد الإمدادات اللازمة لإنقاذ الأرواح، لن نسمح بتضرر الأطفال نتيجة إغلاق المدارس".

وفي رد على التهديد باستخدام إجراء عسكري دعا اتحاد سائقي الشاحنات في البرازيل، الذي يمثل 600 ألف سائق، المهنيين على عدم إغلاق الطرق؛ ولكنه شجعهم على استمرار الاحتجاج وعدم توصيل السلع، مما يعني أن المرجح أن يبقى الوضع حرجا.