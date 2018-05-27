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الرئيسية | خارج الحدود | إنقاذ مئات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط

إنقاذ مئات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط

إنقاذ مئات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط
هسبريس - إفي
الأحد 27 ماي 2018 - 00:22

أُنقذ إجمالي 1050 مهاجرا بالساعات الـ24 الأخيرة بينما كانوا على متن سبعة قوارب مختلفة بوسط البحر المتوسط، وفقا لما أوضحته قوات خفر السواحل الإيطالية المسؤولة عن تنسيق عمليات الإنقاذ في المنطقة، لوكالة "إفي".

وكان المهاجرون على متن 5 قوارب مطاطية، وآخر صغير من الخشب وسفينة وشاركت في عمليات الإنقاذ فرقاطة "داتيلو" من خفر السواحل الإيطالية، ووحدات البحرية العسكرية وسفينة تابعة للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس" كانت موجودة في المنطقة.

ومع تحسن أحوال الطقس، عاودت عمليات إنقاذ المهاجرين إلى الارتفاع بالرغم من تراجع أعداد وصول المهاجرين بنسبة 79% خلال العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه خلال العام وصل إلى إيطاليا 10 آلاف و808 أشخاص مقابل 54 ألفا و524 في نفس الفترة من عام 2017.

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