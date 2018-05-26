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الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان يدعو الأتراك إلى إنقاذ ودعم الليرة

أردوغان يدعو الأتراك إلى إنقاذ ودعم الليرة

أردوغان يدعو الأتراك إلى إنقاذ ودعم الليرة
هسبريس - رويترز
السبت 26 ماي 2018 - 18:13

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك، اليوم السبت، إلى تحويل مدخراتهم بالدولار واليورو إلى الليرة مع سعيه لدعم العملة المتداعية التي خسرت نحو 20 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.

وقال أردوغان أمام حشد في مدينة أرضروم شرق البلاد قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من يونيو "إخواني الذين يحتفظون بالدولارات واليورو تحت الوسادة، اذهبوا وحولوا أموالكم إلى الليرة . سنحبط هذه اللعبة سويا".

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