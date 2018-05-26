تدنيس القرآن الكريم يتسبب في طرد ضابط كندي

هسبريس مونتريال

أفاد موقع "راديو كندا" بأن المعهد العسكري الملكي بسان جان بمقاطعة كبك الكندية قام بطرد طالب ضابط من صفوف القوات المسلحة الكندية بعد ثبوت تورطه في عملية تدنيس للقرآن الكريم، في انتظار أن يصدر قرار مماثل في حق زميلين له في المعهد نفسه شاركا في عملية التدنيس وتصويرها .

وجاء في الخبر الذي نشره "راديو كندا" ومواقع إخبارية كندية أن الطلبة الضباط في المعهد قاموا بتدنيس القرآن بإفرازات عضوية وبلحم الخنزير أمام كاميرا زميل لهم قام بالتصوير؛ وذلك أثناء تواجدهم بإحدى الإقامات بمنطقة مونتريجي غرب كبك عند قضائهم عطلة عيد الفصح .

ويضيف الخبر أن الواقعة حضرها ثمانية طلبة، وبعد ذلك قاموا بمشاركة "الفيديو" عبر الوسائط الاجتماعية مع رفاقهم وزملائهم. وفور علم القائمين على المعهد العسكري بموضوع الفيديو، تم طرد الطالب الضابط الذي دنس القرآن من صفوف المعهد العسكري، في انتظار أن يتخذ القرار نفسه في حق زميلين له؛ في حين اتخذت في حق الخمسة الآخرين إجراءات تأديبية أقل شدة .

تشارلز لامار، رئيس الموظفين العسكريين، قال في تصريح مصور إن "تدنيس أي رمز ديني من قبل أحد أفراد القوات الكندية لن يتم التسامح معه"، معبرا عن أن "الواقعة تسببت في حالة حزن شديد في الجميع"؛ كما عبر عن ارتياحه لكون الذين بلغوا عن الفيديو طلبة ضباط في المعهد العسكري، "وهذا يعكس رفضهم لمثل هذه السلوكات".

حسن غية، إمام مسجد مدنية سان جان، وعضو مجلس أئمة مقاطعة كبك، عبر من جهته عن رفضه لمثل هذا السلوك "الفظيع وغير المقبول"، لأنه "يمس المسلمين في أقدس ما يملكون"، وقال: "بالنسبة للمسلمين ما من شيء أقدس من القرآن الكريم"، مضيفا: "عندما يقوم أحدهم بتدنيس المصحف فكما لو أنه يهدم كل إيماننا وديننا وأسلوب عيشنا. إنه لأمر فظيع وغير مقبول".