نتنياهو: الحملة ضد "عدوان إيران" لم تنته بعد

هسبريس - متابعة

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، هجومه على إيران، وقال إن الحملة ضدها "لم تنته بعد".

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته :"النظام في طهران هو الطرف الرئيسي الذي يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، والحملة التي تدار ضد عدوانه لم تنتهِ بعد وما زلنا في أوجها".

وأوضح أنه تحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وقال له :"أثمن كثيرا الموقف الحازم الذي تبديه الإدارة الأمريكية بأكملها ضد الاتفاق النووي مع إيران وضد العدوان الإيراني في منطقتنا".

وقال نتنياهو :"نعمل من أجل منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية، وفي موازاة ذلك نعمل ضد التموضع العسكري الإيراني في سورية الموجه ضدنا".

واستطرد :"لذا نعمل أيضا على إحباط تحويل الأسلحة الفتاكة من سورية إلى لبنان أو إنتاجها في لبنان. هذه الأسلحة موجهة ضد دولة إسرائيل ومن حقنا في إطار حقنا في تقرير المصير إحباط إنتاجها أو تحويلها".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تعتبر إيران "خطرا وجوديا" عليها.

وكان نتنياهو عرض مؤخرا ما وصفه بدليل قاطع على مشروع سري إيراني لتطوير سلاح نووي، وأعقب ذلك قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي كانت قد أبرمته بلاده، إلى جانب الصين وروسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، مع إيران.