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كُتّاب وآراء
البحرين لا ترى "بارقة أمل" لحل الأزمة مع قطر
كشف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أنه ما من معطيات تشير إلى حل قريب للخلاف الدبلوماسي بين قطر وجيرانها الخليجيين الذين قطعوا العلاقات الدبلوماسية والتجارية معها قبل نحو عام.
وقال الوزير لصحيفة الشرق الأوسط "المعطيات بين أيدينا اليوم لا تشير إلى أي بارقة أمل للحل الآن، لأن الأمر لا يحدث فجأة"، مشيرا إلى أن أن قطر تطيل الأزمة بنقلها إلى حلفاء غربيين بدلا من التعامل معها داخل التكتل الخليجي العربي.
وكان مسؤولون في السعودية والإمارات قالوا إن الدوحة لم تف بعد بالمطالب الثلاثة عشر التي تقدمت بها الدول الأربع بما في ذلك إغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية وخفض العلاقات مع إيران.
وكتب أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الأسبوع الماضي على "تويتر" أن قطر لم تتعامل بحكمة مع هذه المطالب مضيفا "لعل مرور سنة على المقاطعة سينتج فكرا جديدا ومقاربة أكثر حكمة في الدوحة".