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ترامب يتطلع إلى لقاء زعيم كوريا الشمالية في الموعد

ترامب يتطلع إلى لقاء زعيم كوريا الشمالية في الموعد
هسبريس - متابعة
الأحد 27 ماي 2018 - 11:23

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن تطلعه إلى عقد قمة سنغافورة مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في موعدها المقرر يوم 12 يونيو المقبل.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية من البيت الأبيض: "نتطلع إلى عقد قمة سنغافورة في 12 يونيو (حزيران)، وهذا الأمر لم يتغير"، وفق وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية للأنباء.

وأضاف أن "المفاوضات حول القمة المحتملة مع زعيم كوريا الشمالية تسير بشكل جيد للغاية".

وشدد على "وجود الكثير من النوايا الحسنة (من جانب كوريا الشمالية)".

وجاءت تصريحات ترامب بعد تأكيد رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إي، أمس، أن زعيم جارته الشمالية "ما يزال ملتزما بنزع السلاح النووي".

وتأمل واشنطن وحلفاؤها في إقناع كوريا الشمالية بالتخلي تماما عن برنامجيها النووي والخاص بالصواريخ البالستية.

وعقد مون جاي إي، أمس، لقاءً مفاجئا مع زعيم كوريا الشمالية، إثر إعلان واشنطن، الخميس الماضي، إلغاء قمة سنغافورة.

وأفاد البيت الأبيض أن فريقا أمريكيا سيغادر إلى سنغافورة من أجل التحضير للقمة المرتقبة بين ترامب وكيم جونغ أونغ‎.

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