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كُتّاب وآراء
الهند تشتري منظومة دفاع جوي روسية متطورة
اتفقت الهند وروسيا على صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "اس 400" بنحو ستة مليارات دولار أمريكي، وفق وسائل إعلام محلية.
ونقلت صحيفة "ذا هندو" الهندية، اليوم الأحد، عن مسؤول محلي بارز (لم تسمه) إنه "تم إتمام المفاوضات حول صفقة شراء نيودلهي منظمة الدفاع الجوي اس 400 من روسيا".
وأضاف أنّ الإعلان رسميا عن إمداد الجيش الهندي بمنظومة الدفاع الروسية سيتم " قبل القمة السنوية بين رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر".
وفي الشان ذاته، قال مسؤولان آخران للصحيفة إنّ "نيودلهي وموسكو تبحثان حاليا سبل حماية الصفقة من العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد روسيا، بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (كاتسا)".
وفي يناير المنصرم دخل قانون "كاتسا" حيز التنفيذ، وبموجبه أصبح يحق لإدارة ترامب معاقبة الكيانات التي تربطها شراكات ضخمة مع مؤسسة الدفاع أو الاستخبارات الروسيتين.
وتفرض واشنطن عقوبات ضد موسكو على خلفية اتهام الأخيرة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016، وأفرزت عن فوز دونالد ترامب.