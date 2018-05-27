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مقاتلو المعارضة بسوريا يصرعون 4 جنود روسيين
الأحد 27 ماي 2018 - 12:34
قتل أربعة جنود روس إثر اشتباك مع متمردين في محافظة دير الزور شرق سوريا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بيان للوزارة بأن خمسة عسكريين روسيين آخرين أصيبوا بجروح أثناء هذا الاشتباك الذي اندلع حين "هاجمت عدة مجموعات إرهابية متنقلة المدفعية الحكومية السورية ليلا" وفق تعبير المصدر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - المنيعي الأحد 27 ماي 2018 - 13:33
الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر اللهم انصر إخواننا في سوريا واهزم الظالمين الغاشمين المعتدين من الروس والروافض
2 - rachida الأحد 27 ماي 2018 - 13:47
السي المنيعي لا اراد تدعو على الدواعش الوهابية ولا على الامريكان ولا على الصهاينة الءين يعيثون فسادا على الارض السورية . المعلومة ان الاربعة الروس قضوا في اشتباك بدير الزور وبالمقابل تم قتل 43 مسلحا .
3 - hamza الأحد 27 ماي 2018 - 13:50
الجيوش الغربية لا تساوي شيئا يذكر بدون طائراتها
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