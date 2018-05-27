مقاتلو المعارضة بسوريا يصرعون 4 جنود روسيين

هسبريس - أ.ف.ب

قتل أربعة جنود روس إثر اشتباك مع متمردين في محافظة دير الزور شرق سوريا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بيان للوزارة بأن خمسة عسكريين روسيين آخرين أصيبوا بجروح أثناء هذا الاشتباك الذي اندلع حين "هاجمت عدة مجموعات إرهابية متنقلة المدفعية الحكومية السورية ليلا" وفق تعبير المصدر.