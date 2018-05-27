السيسي يتمنى عودة محمد صلاح للملاعب قريبا

هسبريس - د.ب.أ

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تمنياته بالشفاء العاجل لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وكتب "السيسي"، عبر حسابه على "فيسبوك": "أمنياتي القلبية للبطل المصري محمد صلاح بالشفاء العاجل من إصابته، وأتمنى أن يعود للملعب قريبًا ويظل نجمًا مصريًا متألقًا".

وكان صلاح تعرض للإصابة أمس السبت عقب تعرضه لالتحام عنيف من سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد، وهو ما تسبب في خروجه باكيا من ملعب المباراة بعد مرور نصف ساعة على انطلاق اللقاء الذي انتهى بفوز الريال 3/1.