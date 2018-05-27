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الرئيسية | خارج الحدود | السيسي يتمنى عودة محمد صلاح للملاعب قريبا

السيسي يتمنى عودة محمد صلاح للملاعب قريبا

السيسي يتمنى عودة محمد صلاح للملاعب قريبا
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 27 ماي 2018 - 20:49

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تمنياته بالشفاء العاجل لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وكتب "السيسي"، عبر حسابه على "فيسبوك": "أمنياتي القلبية للبطل المصري محمد صلاح بالشفاء العاجل من إصابته، وأتمنى أن يعود للملعب قريبًا ويظل نجمًا مصريًا متألقًا".

وكان صلاح تعرض للإصابة أمس السبت عقب تعرضه لالتحام عنيف من سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد، وهو ما تسبب في خروجه باكيا من ملعب المباراة بعد مرور نصف ساعة على انطلاق اللقاء الذي انتهى بفوز الريال 3/1.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الروز الأحد 27 ماي 2018 - 21:06
واخا لو كان لعب محمد صلاح الماتش كلها راه ماغديش ينتصر على ريال مدريد
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2 - قاطعوا المونديال الأحد 27 ماي 2018 - 21:09
لنكن يدا واحدة ونقاطع مشاهدة مباريات كاس العالم في روسيا ولا نشجع احدا ولا نطبل لاحد حتى ولو كان منتخبنا المغربي جزاكم الله خيرا
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3 - hayat الأحد 27 ماي 2018 - 21:10
salah grand joueur , doit jouer sans accrochage avec les joueurs car les filous ont les moyens pour hadicaper les grands joueurs sans trace.adopter l exemple de messi qui joue sans rentrer en catch avec les joueurs dont le role est d'aneantir les grands joueurs.
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4 - KITAB الأحد 27 ماي 2018 - 21:19
الشفاء للعاجل للاعب المصري صلاح، لكن الذي يتنافى مع أخلاقيات الجمهور ولا تقبل به الروح الرياضية هو قيام الجمهور المصري في قسم كبير منه باستعداء المغاربة ضد اللاعب الإسباني سيرجيو راموس المحتك بصلاح، فبلغت بهم النذالة درجة راحوا يقصفون فيها راموس بأقذع العبارات وأنذلها بل هددوه عبر الفايسبوك وربما حتى عبر هاتفه الشخصي، هددوه إذا هو تسبب لأحد اللاعبين المغاربة بمكروه في مونديال روسيا... وكل هذا يكشف بعمق الثقافة العربية الضحلة وتعاطيها مع الخصم الرياضي وكأنه عدو لدود يجب الفتك به بوسيلة أو أخرى، وتحياتي
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5 - ht.brahim الأحد 27 ماي 2018 - 21:36
كلنا نمنحك كأس الأبطال يا صلاح
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