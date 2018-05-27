24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:31
|05:16
|12:30
|16:10
|19:34
|21:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الفنان العطار من مونتريال
- إصابة صلاح
- نساء يواجهن الفقر والحرمان ببيع فطائر رمضان في فاس
- فولان .. الوَلَد سِرّ أبيه
- "وطاء الحمّام" بشفشاون .. ساحة تشهد على التّاريخ والرّموز
الانقراض يهدد شتلات "تَزُوكْنّيت" بإِدَاوتنان .. والمتهم يد الإنسان (5.00)
مبروكي ينتقد إحباط ظاهرة التدين عند المغاربة في رمضان (5.00)
- أسعار السردين تتراجع إلى مستويات قياسية بعد "اختفاء الوسطاء" - (133)
- العثماني: "المقاطعة" صرخة معاناة .. و"البيجيدي" في صحة جيدة - (124)
- "مول تريبورتور" يصالح الشرطي .. والحموشي: ماسح الأحذية وزير - (72)
- رسميا .. حكيم بنشماش أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة - (70)
- بنشماش يتوعد المتربصين بـ"الجرار" ويعد بتحويل آلام المغاربة آمالا - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فيضانات وعاصفة "ألبرتو" تهدد 3 ولايات أمريكية
أعلنت الولايات الأمريكية فلوريدا وألاباما ومسيسبي، اليوم الأحد، أنها مهددة بفيضانات وأمطار غزيرة غدا الإثنين، بالتزامن مع تحرك العاصفة "ألبرتو" الموسمية، شمالا صوب ساحل خليج المكسيك.
وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية، إنه "من المتوقع أن تزداد قوة العاصفة ألبرتو، وأن تصاحبها رياح تصل سرعتها إلى 40 كلم في الساعة"، وفق قناة "الحرة" الأمريكية.
وأعلنت الولايات الأمريكية الثلاث حالة الطوارئ على خلفية العاصفة.
وأمس، أفادت هيئة الطقس الوطنية في الولايات المتحدة، أن العاصفة "ألبرتو" تتحرك بسرعة نحو 10 أميال في الساعة.
وترجح التوقعات أن تكتسب العاصفة قوة تدريجية لحين وصولها إلى ساحل الخليج، مساء الإثنين.