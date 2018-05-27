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الرئيسية | خارج الحدود | فيضانات وعاصفة "ألبرتو" تهدد 3 ولايات أمريكية

فيضانات وعاصفة "ألبرتو" تهدد 3 ولايات أمريكية

فيضانات وعاصفة "ألبرتو" تهدد 3 ولايات أمريكية
هسبريس - متابعة
الأحد 27 ماي 2018 - 17:40

أعلنت الولايات الأمريكية فلوريدا وألاباما ومسيسبي، اليوم الأحد، أنها مهددة بفيضانات وأمطار غزيرة غدا الإثنين، بالتزامن مع تحرك العاصفة "ألبرتو" الموسمية، شمالا صوب ساحل خليج المكسيك.

وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية، إنه "من المتوقع أن تزداد قوة العاصفة ألبرتو، وأن تصاحبها رياح تصل سرعتها إلى 40 كلم في الساعة"، وفق قناة "الحرة" الأمريكية.

وأعلنت الولايات الأمريكية الثلاث حالة الطوارئ على خلفية العاصفة.

وأمس، أفادت هيئة الطقس الوطنية في الولايات المتحدة، أن العاصفة "ألبرتو" تتحرك بسرعة نحو 10 أميال في الساعة.

وترجح التوقعات أن تكتسب العاصفة قوة تدريجية لحين وصولها إلى ساحل الخليج، مساء الإثنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Seddam الأحد 27 ماي 2018 - 17:50
لا يهم السعودية ستدفع لطرامب بعد المليارات من الدولارات كمساعدات لمواجهة و بناء ما دمره هذا الإعصار.
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2 - rachida الأحد 27 ماي 2018 - 18:41
كلش يخلفو الله وال سعود المهم ان ترامب يعرف من سيعوض الخساءر .
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3 - حميد الأحد 27 ماي 2018 - 18:53
اينكم يا بوزبال. لو حصل هدا في المغرب لعلقتم على ان الدولة يجب لها ان تجد الحلول وتعمل على تجنب مثل هدا الفيضان.. سبحان الله العدميين يعرفون الحلول عندما يقع هدا في المغرب مع. العلم كان يجب عليهم ان يدعوا الله ويحفظ البلاد من الكوارث لان الانسان مهما كانت قوته فالله اقوى من كل شيء.
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