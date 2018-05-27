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الرئيسية | خارج الحدود | عصابات "اتجار بشر" في ليبيا تقتل 15 مهاجرا

عصابات "اتجار بشر" في ليبيا تقتل 15 مهاجرا

عصابات "اتجار بشر" في ليبيا تقتل 15 مهاجرا
هسبريس - إفي
الأحد 27 ماي 2018 - 18:35

لقى 15 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة مصرعهم وأصيب 10 أخرون بالأعيرة النارية أثناء محاولتهم الهرب من عصابات اتجار بشر بمدينة بني وليد الليبية غربي البلد العربي، وفقا لما أوضحته مصادر محلية لوكالة (إفي).

ووفقا لمنظمة "أطباء بلا حدود" الضحايا القتلى من إريتريا والصومال وإثيوبيا هم ضمن مائة شخص حاولوا الهرب الأربعاء الماضي من أيدي هذه العصابات.

وذكرت المنظمة الإنسانية "عالجنا 25 ناجيا في مستشفى بني وليد وبعض المصابين في حالات خطرة بالرصاص وكسور. أبلغنا المصابون بوجود 40 شخصا لا يزالون قيد الاحتجاز لدى العصابات وأغلبهم من النساء".

وأشارت المنظمة إلى أن أغلب الناجين من المراهقين اٌحتجزوا لثلاثة أعوام في ليبيا على أمل الوصول إلى أوروبا.

وقالت المنظمة إن "المهاجرين تم بيعهم في عدد من المرات في مدن قريبة لبني وليد على يد عصابات الاتجار بالبشر وكثير منهم تعرضوا للتعذيب" حيث لوحظ آثار تعذيب وحروق على أجسام الضحايا.

وتُعد بني وليد الواقعة على بعد 170 كلم جنوب شرقي العاصمة طرابلس، مكان عبور للمهاجرين غير الشرعيين في طريقهم للسواحل، كما تضم نحو 20 مركز احتجاز غير شرعي.

وتستغل هذه العصابات ضعف الدولة الليبية حيث توجد سلطتان حاليا هما حكومة معترفه بها من جانب الأمم المتحدة في طرابلس غربي البلاد، وأخرى بالشرق تحت سيطرة برلمان طبرق.

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