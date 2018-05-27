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كُتّاب وآراء
صحف مصرية تصف راموس بالجزار لإيذائه صلاح
وصفت الصحف المصرية بـ"الجزار" مدافع وقائد ريال مدريد، سرخيو راموس الذي تسبب في إصابة مهاجم ليفربول، المصري محمد صلاح في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت بين الفريقين الليلة الماضية في كييف.
وافتتحت صحيفة (المصري اليوم) نسختها اليوم الأحد بصورة للمهاجم المصري وهو يتألم على أرض الملعب الأوليمبي في كييف، وعنونتها "ليلة بكى فيها المصريون، راموس الجزار خلع كتف أبو صلاح".
من جانبها، تحدثت صحيفة (الأهرام) الرسمية عن "ارتياح في الشارع المصري بعد التقرير الطبي لصلاح" الذي أكد لعائلته أنه سيشارك في بطولة كأس العالم بروسيا التي تنطلق في 14 يونيو المقبل، وفقا لما ذكرته نفس الصحيفة.
أما صحيفة (الوطن)، فاختارت عنوان "منك لله يا راموس" مع صورة لنجم منتخب مصر وهو يبكي على كتف مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب، لحظة خروجه من الملعب بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكتف.
وأبرزت الصحيفة أن طبيب ليفربول أكد في تشخيصه المبدئي أن صلاح "سيغيب 3 أسابيع وسيلحق بكأس العالم"، مضيفة أن "المدافع الإسباني تعمد ضرب 'مو' لإخراجه من المباراة".
واضطر صلاح لمغادرة الملعب (ق30) من عمر اللقاء والدموع تنهمر من عينيه عقب إصابته في كتفه الأيسر إثر سقوطه بعد تدخل عنيف من راموس، ليتراجع أداء ليفربول بخروج نجمه بعدما كان مسيطرا على المباراة.
ويعتبر صلاح، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في البريميير ليج، رمزا للمصريين، لا سيما بعد أن سجل الهدف الحاسم الذي أهل الفراعنة للمونديال عقب غياب 28 عاما.