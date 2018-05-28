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الرئيسية | خارج الحدود | سياسيو حزب البديل يحذرون من "أسلمة ألمانيا"

سياسيو حزب البديل يحذرون من "أسلمة ألمانيا"

سياسيو حزب البديل يحذرون من "أسلمة ألمانيا"
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 27 ماي 2018 - 23:36

حذر ساسة قياديون من حزب البديل لأجل ألمانيا "ايه اف دي" اليميني المعارض من "أسلمة" ألمانيا خلال مظاهرة للحزب في قلب العاصمة الألمانية برلين.

وقالت عضو مجلس الإدارة الاتحادي للحزب بيأتريكس فون شتروخ اليوم الأحد خلال المسيرة أمام أكثر من ألفي شخص من أتباع الحزب اليميني: "سيادة هذا الإسلام في ألمانيا لا تختلف عن سيادة الأشرار".

وعن لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم مسعود أوزيل الذي أثار جدلا بنشر صور له على الإنترنت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "ليس ألمانيا على الرغم من جواز سفره الألماني"؛ لأنه لا يريد التغني بالنشيد الوطني ولأنه التقى مع أردوغان.

وحتى الآن تمضي مسيرة حزب البديل دون أية اضطرابات عبر مجموعات يسارية تتظاهر في أماكن أخرى وسط برلين ضد حزب البديل.

وشهدت مسيرة حزب البديل هتافات تردد "يجب أن ترحل ميركل"، مثلما كان يحدث خلال مسيرات حركة "بيجيدا" (أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغربة) المناهضة للإسلام في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا.

ومن المقرر أن تنتهي مظاهرة حزب البديل تحت شعار "مستقبل لأجل ألمانيا" في وقت متأخر بعد ظهر اليوم بإلقاء كلمة من رئيسي الحزب يورج مويتن وألكسندر جاولاند.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - امير الشعراء الاثنين 28 ماي 2018 - 00:27
هذا الحزب شبيه بحزب الجبهة الوطنية الفرنسية. نجاحه او فشل يرتبط اساسا بدرجة الوعي لدى الناخب الالماني.
ان تصبح المانيا مسلمة لا يعني بتاتا فقدانها لهويتها. والمثال الواضح على ذلك تركيا وايران.
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2 - الحسن لشهاب الاثنين 28 ماي 2018 - 00:35
يذهبون الى الغرب عراة جياع ،و عندما يحسون بدفئ الغداء الجسدي و الفكري يربون اللحي و ينشرون الاسلام الدي لم يوفر لهم حتى الغداء الجسدي باوطانهم، غريب امر المسلمين...اما توجيه الحضارة العالمية اليوم فهو مطالب بخلق علم سوسيوثقافي جماعي لاديني ربوبي ،يعترف فقط بقوة الخالق ،يكون بديلا نصيا موضوعيا عن كل النصوص الدينية التقليدية الخرفاتية،مع الحرص جيدا على عدم السقوط في الالحاد و ما يخلفه على عقلية السدجاء،هدا الاحاد الدي يركب عليه رجال الدين و اسياد الاستبداد السياسي،لاسقاط مشروعية العقل البشري الربوبي اللامتدين...
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