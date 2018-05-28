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كُتّاب وآراء
شركة صينية تطور خريطة رقمية لجسم المستخدم
زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال وجودها في الصين الأسبوع الماضي، مقر شركة صينية خاصة جديدة متخصصة في جمع وتحليل البيانات الصحية للمواطنين في الصين بهدف مساعدتهم في مراقبة حالتهم الصحية طوال الوقت، مقابل اشتراك يتم دفعه للشركة.
ويمثل جمع أكبر قدر من البيانات عن المستخدمين معيار نجاح شركة "آي كربون إكس" التي أسسها عالم الأحياء والمتخصص في البرمجة الصيني "وان جون" عام 2015.
وتطور الشركة الصينية الجديدة خريطة رقمية لجسم كل مستخدم بالاستعانة بالحمض النووي وعينات من اللعاب والدم البول. ويتم استخدام هذه المعلومات بعد ذلك لكي تبلغ المستخدم بحالته الصحية بشكل عام مع المساعدة في رصد الإصابة بالأمراض في مراحلها المبكرة.
وتستهدف "أي كربون إكس" جمع وتقييم البيانات الصحية الخاصة بحوالي مليون مستخدم في الصين خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتتعاون الشركة مع نوادي اللياقة البدنية والعيادات الطبية، إلى جانب افتتاح محطات قياس للحالة البيولوجية خاصة بها في المدن الرئيسية في الصين، لكنها تستهدف الوصول بنقاط جمع بياناتها إلى منزل المستخدم نفسه على المدى الطويل.
في الوقت نفسه تعتزم الشركة تطوير جيل جديد من الأجهزة المنزلية الذكية مثل "المراحيض" التي تقوم بتحليل بول المستخدم، وفرش الأسنان التي تقوم بتحليل اللعاب والمرايا التي تقوم بمسح أشعة لحالة بشرة المستخدم، لاستخدامها في تقديم أفضل خدمة معلومات صحية وأكثرها دقة للمستخدمين.