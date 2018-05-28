إسبانيا تنقذ 500 مهاجر في البحر المتوسط

هسبريس - رويترز

أنقذت السلطات الإسبانية ما يربو على 500 مهاجر من أكثر من عشرة قوارب كانت تسعى لعبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وقالت السلطات إن الزوارق الإسبانية أنقذت ما يقرب من 300 مهاجر من تسعة قوارب، يوم السبت، عقب عمليات بحث بالطائرات وطائرات الهليكوبتر. وأضافت أنه بحلول بعد ظهر أمس الأحد، جرى إنقاذ 250 آخرين من ثمانية قوارب، من بينها ثلاثة كانت متهالكة وغرقت لاحقا.

والمهاجرون من دول مختلفة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء وشمال القارة.

وفي السنوات الأخيرة زاد كثيرا عدد المهاجرين بحرا من شمال أفريقيا إلى اسبانيا وخاصة عن طريق مضيق جبل طارق بينما تراجع عدد من وصلوا إلى إيطاليا واليونان عبر ليبيا.

وعبر حوالي 19 ألف شخص البحر في 2017، بما يمثل زيادة نسبتها 182 بالمئة مقارنة مع السنة السابقة.

وقالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) في يناير كانون الثاني إنها تتوقع زيادة جديدة في الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا هذا العام، مع استخدام الزوارق السريعة الذي يعزز تدفق المهاجرين.

وقال مسؤول بخفر السواحل الإيطالي إنه جرى إنقاذ ما يزيد على 1800 مهاجر كانوا يحاولون العبور من ليبيا إلى إيطاليا خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد تحسن الطقس.