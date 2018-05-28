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الرئيسية | خارج الحدود | الطفل "معجزة" يرى النور على متن سفينة إنقاذ

الطفل "معجزة" يرى النور على متن سفينة إنقاذ

الطفل "معجزة" يرى النور على متن سفينة إنقاذ
هسبريس ـ رويترز
الاثنين 28 ماي 2018 - 09:11

استقبلت سفينة إنقاذ طفلا أنجبته مهاجرة أفريقية خاضت الرحلة المحفوفة بالمخاطر من ليبيا إلى إيطاليا بحرا.

على متن سفينة إنقاذ، ولد صبي سمي ميركل أو معجزة مما بعث الأمل في نفوس مهاجرين خاطروا بحياتهم لعبور البحر المتوسط سعيا للوصول إلى القارة الأوروبية.

وميركل هو سادس طفل يولد على متن سفينة الإنقاذ منذ بدء تدفق المهاجرين على أوروبا لكنه الأول الذي يولد هذا العام.

وتحدث المهاجرون عن ظروف مروعة عاشوها في ليبيا من بينهم والدة الطفل التي أخبرت فريق الإنقاذ إنها احتجزت وتعرضت للضرب وبالكاد كانت تحصل على الطعام وكان يتم ابتزازها لتدفع أموالا مقابل إطلاق سراحها.

وتمكنت في النهاية من الهرب من محتجزيها وصعدت يوم الخميس إلى متن قارب مطاطي مع 68 شخصا آخرين.

وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، تمكنت سفن الإغاثة والبحرية الإيطالية وخفر السواحل من إنقاذ أكثر من 1800 مهاجر فيما تم انتشال جثة واحدة.

وانخفض عدد المهاجرين القادمين من ليبيا، وهي نقطة انطلاق لمهربي البشر، بنسبة 85 بالمئة هذا العام مقارنة بالعام الماضي مع تقديم إيطاليا الدعم لخفر السواحل الليبي وإلى المدن الساحلية لمنع انطلاق قوارب المهاجرين.

لكن يبدو أن تحسن الأحوال الجوية أو عوامل أخرى عكس هذا الاتجاه حاليا.

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