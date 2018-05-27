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كُتّاب وآراء
كونتي يتخلى عن تشكيل حكومة جديدة بإيطاليا
أفاد بيان للقصر الرئاسي، اليوم الأحد، أن جوسيبي كونتي رئيس الوزراء المكلف في إيطاليا تخلى عن مهمة تشكيل حكومة جديدة بعد محادثات أجراها مع رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا بشأن فريقه الحكومي.
وقد تم تكليف كونتي (53 ) وهو محام غير معروف لدى الرأي العام، يوم الأربعاء الماضي، بتشكيل حكومة جديدة وتقديم فريقه الحكومي لرئيس الدولة من أجل الموافقة على تعيين الوزراء المرشحين.
ولم يتمكن كونتي من التوصل لاتفاق بشان خلاف حول الخبير الاقتصادي باولو سافونا المناهض للاتحاد الأوروبي (81 عاما) وزيرا للمالية، وهو مرشح مدعوم من قبل خمس نجوم ورابطة الشمال، بعدما رفض الرئيس ماتاريلا تعيينه.
وحسب صحف إيطالية فإن رئيس الجمهورية، الحريص على ضمان احترام المعاهدات الدولية وعلى الوفاء بالالتزامات الأوروبية لإيطاليا، كان "غير مقتنع بقدرة كونتي على مواجهة القوى السياسية المحنكة التي ستضمها تشكيلته الحكومية".