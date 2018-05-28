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الرئيسية | خارج الحدود | أبو مازن يغادر المستشفى بعد رحلة علاج بفرنسا

أبو مازن يغادر المستشفى بعد رحلة علاج بفرنسا

أبو مازن يغادر المستشفى بعد رحلة علاج بفرنسا
قيس أبو سمرة من رام الله*
الاثنين 28 ماي 2018 - 11:50

غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الإثنين، المستشفى بعد رحلة علاج استمرت تسعة أيام.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول في مدينة رام الله، أن الرئيس عباس غادر المستشفى الاستشاري في المدينة.

وفي 20 ماي الجاري، دخل عباس، المستشفى إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.

وسبق أن أجرى قبل نحو أسبوعين، عملية جراحية في الأذن الوسطى، وأُدخل بعدها إلى المستشفى لإجراء فحوصات.

*وكالة أنباء الأناضول

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