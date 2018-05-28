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الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون يمنح الجنسية لـ"سبيدرمان" ويوظفه بالمطافئ

ماكرون يمنح الجنسية لـ"سبيدرمان" ويوظفه بالمطافئ

ماكرون يمنح الجنسية لـ"سبيدرمان" ويوظفه بالمطافئ
هسبريس - متابعة
الاثنين 28 ماي 2018 - 12:40

منح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجنسية اليوم الاثنين، للمهاجر المالي الذي أنقذ طفلا من الموت بعد أن أوشك على السقوط من إحدى الشرفات في مبنى سكني، بحسب ما ذكرته قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.

وأفادت مصادر إعلامية فرنسية نقلا عن مصادر في قصر الإليزيه، أن ماكرون أمر بضم غاساما إلى جهاز الإطفاء، بناء على المهارات التي كشف عنها خلال إنقاذ الطفل.

وكان ماكرون التقى الشاب مامادو جاساما بقصر الإليزيه، في وقت سابق اليوم، ووعده بالحصول على أوراق إقامة "في أقرب وقت ممكن"، كما أخبره بأن "فرقة الإطفاء في باريس مستعدة لاستقباله".

وقد حظي جاساما ـ الذي وصفته تقارير إخبارية بـ "الرجل العنكبوت" أو "سبيدرمان" ـ بإشادات واسعة وصفته بالبطل، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه وهو يصعد سريعا من شرفة إلى أخرى، حتى وصل في النهاية إلى الطفل الذي كان في الطابق الرابع.

ونقلت محطة "بي. إف. إم" التلفزيونية عن جاساما قوله، إنه كان في طريقه لمشاهدة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما لاحظ وجود ناس يصرخون ويطلقون نفير سياراتهم.

وقال جاساما للمحطة الإخبارية: "أحب الأطفال، ولم أكن أرغب في أن يحدث للطفل شيئ أمامي".

وأضاف: "تمكنت من الصعود إلى الشرفة في الأعلى... وقد أنقذته بحمد الله."

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - haamid الاثنين 28 ماي 2018 - 12:49
هنيئا له. ..الدرسان المستخلصان: قيمة الرياضة و مسألة الأرزاق بيد الله.
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2 - سيمو الاثنين 28 ماي 2018 - 12:50
الله شوف الحكومات كيفاش كتعامل مع أي بشر كيف ما كانت جنسيته
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5
3 - imadooo الاثنين 28 ماي 2018 - 12:50
ici au Maroc meme si tu sauves un groupe de gens tu n'a rien à gagner que" lah yarham walidin"
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2
4 - ahmed الاثنين 28 ماي 2018 - 12:52
BRAVO il mérite d'être récompensé et plus. T'es un brave .
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5 - الحيمر الاثنين 28 ماي 2018 - 12:53
كما كرمنا علال القادوس بالاستهزاء .و غيره من الابطال بالامبالاة في اجمل بلد في العالم
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3
6 - ربي كبير الاثنين 28 ماي 2018 - 12:54
سهل عليه الله يستاهل كل واحد ورزقو كيفاش كايجيه غالأسباب كاتختالف
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7 - الوزاني الاثنين 28 ماي 2018 - 12:58
وما جزاء الاحسان الا الاحسان و نمودج يحتدى به من حيث الشهامة و الشهادة
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8 - لامين الاثنين 28 ماي 2018 - 12:58
للتصحيح فقط، فرنسا ستمنح لهذا البطل أوراق الإقامة وعندما ستتوفر فيه باقي الشروط يمكن له الحصول على الجنسية ولكن ذلك ممكن فقط بعد السكن في فرنسا المدة المطلوبة.
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