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كُتّاب وآراء
ماكرون يمنح الجنسية لـ"سبيدرمان" ويوظفه بالمطافئ
منح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجنسية اليوم الاثنين، للمهاجر المالي الذي أنقذ طفلا من الموت بعد أن أوشك على السقوط من إحدى الشرفات في مبنى سكني، بحسب ما ذكرته قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.
وأفادت مصادر إعلامية فرنسية نقلا عن مصادر في قصر الإليزيه، أن ماكرون أمر بضم غاساما إلى جهاز الإطفاء، بناء على المهارات التي كشف عنها خلال إنقاذ الطفل.
وكان ماكرون التقى الشاب مامادو جاساما بقصر الإليزيه، في وقت سابق اليوم، ووعده بالحصول على أوراق إقامة "في أقرب وقت ممكن"، كما أخبره بأن "فرقة الإطفاء في باريس مستعدة لاستقباله".
وقد حظي جاساما ـ الذي وصفته تقارير إخبارية بـ "الرجل العنكبوت" أو "سبيدرمان" ـ بإشادات واسعة وصفته بالبطل، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه وهو يصعد سريعا من شرفة إلى أخرى، حتى وصل في النهاية إلى الطفل الذي كان في الطابق الرابع.
ونقلت محطة "بي. إف. إم" التلفزيونية عن جاساما قوله، إنه كان في طريقه لمشاهدة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما لاحظ وجود ناس يصرخون ويطلقون نفير سياراتهم.
وقال جاساما للمحطة الإخبارية: "أحب الأطفال، ولم أكن أرغب في أن يحدث للطفل شيئ أمامي".
وأضاف: "تمكنت من الصعود إلى الشرفة في الأعلى... وقد أنقذته بحمد الله."