ألمانيا تسعى إلى إنهاء الخلاف الأمريكي الأوروبي

هسبريس - رويترز

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، الاثنين إن ألمانيا تسعى لإنهاء الخلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم مرتفعة على واردات الصلب والألومنيوم.

وأفاد بإنه سيناقش القضية مع مفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم ووزير التجارة الأمريكي ويلبر روس خلال اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس الأسبوع الجاري، مشددا على ضرورة "تفادي زيادة الرسوم".

كان ترامب فرض رسوما 25 بالمئة علي واردات الصلب وعشرة بالمئة علي الألومنيوم في مارس لكن الاتحاد الأوروبي حصل على استثناء حتى أول يونيو حزيران.