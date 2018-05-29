مطالب متزايدة بالدعوة إلى انتخابات إسبانية مبكرة

هسبريس - رويترز

زاد حزب المواطنين الإسباني ضغوطه على رئيس الوزراء ماريانو راخوي، الاثنين، مما يكثف المطالبة بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد أن تضررت الأسواق الأسبوع الماضي من اقتراح بإجراء تصويت بسحب الثقة.

ومن المتوقع أن يقبل البرلمان الهش اقتراح الحزب الاشتراكي الإسباني إجراء اقتراع بسحب الثقة، الاثنين، على أقرب تقدير لكن قد يكون من الصعب جمع عدد الأصوات المطلوب لعزل راخوي وهو 176 صوتا أو أكثر. وكان راخوي قد نجا من اقتراع سابق بسحب الثقة في يونيو الماضي.

ولم يحدد رئيس البرلمان بعد موعدا لإجراء التصويت لكن الأحزاب المعارضة تستفيد من ضعف راخوي بعد إدانة عشرات الأشخاص المرتبطين بالحزب الشعبي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء في جرائم منها استغلال النفوذ وتزوير حسابات في إطار قضية فساد ممتدة منذ وقت طويل.

وقال راخوي يوم الجمعة إنه يعتزم استكمال فترة ولايته التي تمتد لأربع سنوات وإن إدانات الفساد لم تمس أي عضو في حكومته.

وقال حزب المواطنين، المتقدم في استطلاعات الرأي والمرجح أن يفوز في حال أجريت انتخابات مبكرة، إنه مستعد للعمل مع الاشتراكيين على دعم مرشح محايد للإطاحة براخوي الذي تضررت حكومة الأغلبية التي شكلها بأزمة فجرها استفتاء على الاستقلال في إقليم قطالونيا.