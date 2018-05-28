الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد النظام السوري

هسبريس - متابعة

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات التي يفرضها على النظام السوري لعام آخر.

وقال بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن "التدابير التقييدية ضد النظام السوري تم تمديدها إلى 1 يونيو 2019".

وأشار البيان أن قرار التمديد جاء بسبب قمع النظام المستمر للسكان المدنيين.

كما حدّث الاتحاد قائمة الشخصيات والهيئات التي تشملها العقوبات، وأصبحت تضم 67 هيئة، و259 شخصًا فرض عليهم حظر السفر وتجميد الممتلكات.

وأشار البيان أن 4 من المدرج أسماؤهم في القائمة ساهموا في تطوير استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين في سوريا.

وتتضمن العقوبات الحظر النفطي، وقيود على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وتقييد استيراد معدات أو تقنيات يمكن أن تساعد النظام في زيادة القمع.