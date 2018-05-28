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الرئيسية | خارج الحدود | الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد النظام السوري

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد النظام السوري

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد النظام السوري
هسبريس - متابعة
الاثنين 28 ماي 2018 - 16:41

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات التي يفرضها على النظام السوري لعام آخر.

وقال بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن "التدابير التقييدية ضد النظام السوري تم تمديدها إلى 1 يونيو 2019".

وأشار البيان أن قرار التمديد جاء بسبب قمع النظام المستمر للسكان المدنيين.

كما حدّث الاتحاد قائمة الشخصيات والهيئات التي تشملها العقوبات، وأصبحت تضم 67 هيئة، و259 شخصًا فرض عليهم حظر السفر وتجميد الممتلكات.

وأشار البيان أن 4 من المدرج أسماؤهم في القائمة ساهموا في تطوير استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين في سوريا.

وتتضمن العقوبات الحظر النفطي، وقيود على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وتقييد استيراد معدات أو تقنيات يمكن أن تساعد النظام في زيادة القمع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - غيلان قدور الاثنين 28 ماي 2018 - 17:09
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد النظام السوري
ولا يعاقب اسراءيل على قتل الأطفال في غزة ولا حتى الإشارة او التنبيه
هذا هو الغرب المنافق الذي يطبق بعبث سياسة الكيل بمكيالين للحفاظ على ومصالحة ومصلحة اسراءيل التي تعد من أولويات ساسة الغرب .
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