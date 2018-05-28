24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:31
|05:16
|12:30
|16:10
|19:35
|21:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- محمّد الصَبّاغ في الذّكرى الخامسة لرحيله
- منتجاتنا الاستهلاكية وعنصر الثقة!
- مقاعد نجوم البايرن تباع في سوق للمتلاشيات بسلا
- أبو مازن يغادر المستشفى بعد رحلة علاج بفرنسا
- ماكرون يمنح الجنسية لـ"سبيدرمان" ويوظفه بالمطافئ
إسبانيا تُكذب يتيم وتدشن اعتقال مستغلين جنسيا لعاملات مغربيات (5.00)
- "مول تريبورتور" يصالح الشرطي .. والحموشي: ماسح الأحذية وزير - (144)
- "أبطال الوطن".. ملحمة لدعم تنظيم المونديال تثير سخرية فيسبوكية - (118)
- إسبانيا تُكذب يتيم وتدشن اعتقال مستغلين جنسيا لعاملات مغربيات - (107)
- ترامب يزرع الخوف ويُقزّم حظُوظ المغرب في تنظيم مونديال 2026 - (104)
- طلبة صحراويون يحرقون بطائق التعريف الوطنية - (103)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد النظام السوري
قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات التي يفرضها على النظام السوري لعام آخر.
وقال بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن "التدابير التقييدية ضد النظام السوري تم تمديدها إلى 1 يونيو 2019".
وأشار البيان أن قرار التمديد جاء بسبب قمع النظام المستمر للسكان المدنيين.
كما حدّث الاتحاد قائمة الشخصيات والهيئات التي تشملها العقوبات، وأصبحت تضم 67 هيئة، و259 شخصًا فرض عليهم حظر السفر وتجميد الممتلكات.
وأشار البيان أن 4 من المدرج أسماؤهم في القائمة ساهموا في تطوير استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين في سوريا.
وتتضمن العقوبات الحظر النفطي، وقيود على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وتقييد استيراد معدات أو تقنيات يمكن أن تساعد النظام في زيادة القمع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
ولا يعاقب اسراءيل على قتل الأطفال في غزة ولا حتى الإشارة او التنبيه
هذا هو الغرب المنافق الذي يطبق بعبث سياسة الكيل بمكيالين للحفاظ على ومصالحة ومصلحة اسراءيل التي تعد من أولويات ساسة الغرب .