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الرئيسية | خارج الحدود | حقوقيون يرفضون غلق مقاهي تونس في رمضان

حقوقيون يرفضون غلق مقاهي تونس في رمضان

حقوقيون يرفضون غلق مقاهي تونس في رمضان
هسبريس - متابعة
الاثنين 28 ماي 2018 - 17:47

انتقدت جمعية حقوقية في تونس، اليوم الاثنين، بشدة قرار وزارة الداخلية غلق المقاهي والمطاعم في نهار رمضان بدعوى "مخالفته للدستور وعدم احترام الحريات الفردية".

وتقود المنظمة حملة ضد ما اعتبرته تعديا على دستور تونس الجديد، الذي صدر بعد الثورة في 2014، والذي ينص على "حرية المعتقد ممارسة الشعائر الدينية".

وقال حاتم الإمام رئيس المنظمة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "لا يوجد قانون ينظم عقوبات ضد مفطرين، بل هو اجتهاد من وزير الداخلية الذي استند الى منشور وزاري مخالف للدستور".

وتابع الإمام "المنشور يمثل تعديا على الحريات الفردية ويتعارض مع الحياة الطبيعية للأفراد، نحن بصدد تقديم عريضة إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الداخلية".

ويعود المنشور الوزاري إلى عام 1981 وصدر في عهد الوزير الراحل محمد المزالي تحت حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، للتصدي الى الاجهار بالإفطار في نهار رمضان، وألغي لفترة قبل أن يعاد العمل به في عهد الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.

ومن الناحية القانونية ، فإن المنشور لا يرتقي الى مرتبة القانون بل هو إجراء إداري ويمكن الغاؤه بإجراء مماثل.

وفي بداية شهر رمضان الحالي، قال وزير الداخلية الحالي لطفي براهم إن الهدف من المنشور هو حماية شعائر الأغلبية المسلمة في البلاد، مثلما تم حماية شعائر الأقلية اليهودية في الاحتفالات السنوية بجزيرة جربة في وقت سابق.

وتعتبر منظمات حقوقية مثل "جمعية مساندة الأقليات" و"جمعية المفكرين الأحرار" وحتى الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية وهي هيئة حكومية، أن المنشور الوزاري ينتهك حقوق أساسية للمواطنين.

وقال الإمام لـ(د.ب.أ) "نعتبر المنشور مخالف لمدنية الدولة، ووزير الداخلية بصدد ممارسة دور الشرطة الدينية ويريد فرض طقس ديني محدد على التونسيين بطريقة تعسفية ومتخلفة".

ونظم أمس الأحد نشطاء من المجتمع المدني وقفة احتجاجية قرب وزارة الداخلية للاحتجاج ضد القرار، وظهر بعضهم بصدد شرب الماء والتدخين بشكل علني في تحد للسلطات.

وبعد ثورة 2011 تعرضت مقاه لأعمال عنف في نهار رمضان من قبل جماعات سلفية بدعوى مخالفتها لشعائر الصيام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - anarouz الاثنين 28 ماي 2018 - 18:08
تونس دولة حققت خطوة جيدة فيما يتعلق بحرية المعتقد على مستوى الإقليمي ، ويجب على الشعب التونسي ألا يتراجع عما هو مقدم عليه لأن بمحاربة الطائفية ونبذها سيتحقق السلام على مستوى الدولة ويسود التعايش بين الشعب والسلم ، لأن دور الدولة حماية الوطن كما كان بعيدا عن مرجعيته الدينية و معتقداته ،ونتمنى لتواقين إلى الحرية والتحرر من جميع القيود على مستوى العالم الحصول على الحرية كي يعيش الجميع "الدين لله والوطن للجميع"
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-39
2 - مسلم الاثنين 28 ماي 2018 - 18:16
كما في المغرب اﻵلة العلمانية و زعماء التبشير العالمية تنخر في جسد الدول اﻹسلامية بقناع الحرية الفردية و تستعمل لﻷسف مرتزقة عرب تحت غطاء حقوق الانسان في اطار جمعيات و هيآت و منظمات و غيرها من اﻷسماء و الهظف واحد وهو استهداف اﻹسلام و إبادة المسلمين
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21
3 - مخربون وليس حقوقيون الاثنين 28 ماي 2018 - 18:28
هؤلاء الحقوقيون هم من يفطر في شهر رمضان خربوا المجتمع العربي والأمة السلامية حسبنا الله هو نعم الوكيل تونس دولة علمانية منذ حكم بورقيبة
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9
4 - zourana الاثنين 28 ماي 2018 - 18:36
رقم 1 خطوة التوانسى كبيرة في محاربة تعاليم الدين الحنيف من مسءلة الميراث الى الافطار العلني في رمضان،
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7
5 - الرحمني الاثنين 28 ماي 2018 - 18:40
اذا كانت الصورة التي مع المقال هي التي تظهر المعرظين لذلك القرار فلماذا هناك طفل عمره سنوات فأقل والفتاة الرافعة لأحد اليافطات كذلك تظهر أنها قاصر
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