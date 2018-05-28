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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تمنح الحماية القانونية لـ300 لاجئ سوداني

إسرائيل تمنح الحماية القانونية لـ300 لاجئ سوداني

إسرائيل تمنح الحماية القانونية لـ300 لاجئ سوداني
هسبريس - متابعة
الاثنين 28 ماي 2018 - 19:51

منحت المحكمة العليا الإسرائيلية وضع "حماية قانونية"، مماثل لوضع اللاجئين، إلى 300 طالب لجوء قادمين من مناطق دارفور والنوبة والنيل الأزرق، وفقا لما أفادت به اليوم إذاعة "كان" الإسرائيلية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن طالبي الحماية الدولية "سيحصلون على وضع الإقامة في غضون 30 يوما، وفقا لمعايير لم تحدد بعد".

ويأتي قرار المحكمة استجابة لمطالبات قضائية بأن تقوم الدولة بمراجعة طلبات مئات السودانيين بشكل فردي أو أن توفر وضع إنساني خاص لهؤلاء الأشخاص كمجموعة، صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

تجدر الإشارة بأن هذه الإقامة الممنوحة لـ300 سوداني "ستكون مطابقة للأفرد الذين تم الاعتراف بهم كلاجئين"، وسيكون لهم الحق في العمل في إسرائيل، كما سيتم دمجهم في نظام التأمينات الاجتماعية.

ويتواجد في إسرائيل نحو 38 ألف أفريقي من إريتريا والسودان في وضع قانوني معقد، حيث يجددون تصريح إقامتهم في البلاد كل شهرين.

يذكر أن إقامتهم كانت مثار جدل كبير في أوائل عام 2018 على خلفية خطة ترحيل قسري لدول ثالثة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية ألغت هذه الخطة في أواخر أبريل الماضي بسبب استحالة التنفيذ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - hamo الاثنين 28 ماي 2018 - 20:16
شكرا اسرائيل على هذه الالتفاتة الانسانية اما العرب لا يلتفتون لاحد
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2 - معطلاوي الاثنين 28 ماي 2018 - 20:39
اما اليهود الحقيقيون في افريقيا داخل مرتع للارهاب فسلبوا اموال المهاجريين بعد رميهم في غياهب الصحراء همهم الوحيد تفكيك ما هو غير قابل لالتفكيك شعارهم الحقد والكراهية تحت رمز من رموز المعاق.
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3 - محمد بوعناية الاثنين 28 ماي 2018 - 20:51
لتضرب بهم سودان البشير بدون تعليق
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