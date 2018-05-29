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كُتّاب وآراء
دراسة: الحضارة الصينية ظهرت منذ 5800 عاما
كشفت دراسة علمية رسمية أن الحضارة الصينية، التي تعتبر الأطول في التاريخ، ظهرت منذ 5800 عام.
وأعلن أكاديميون صينيون في مؤتمر صحفي، يوم الإثنين، لدى تقديم الدراسة أن مدة ازدهار هذه الحضارة استمر 3800 عام.
وجاءت هذه الاستنتاجات ثمرة برنامج أشرفت عليه وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية في الفترة ما بين 2001 و2016 وتستهدف الدراسة التي قام بها خبراء معهد الآثار بأكاديمية العلوم الاجتماعية في الصين وجامعة بكين تحديد عمر الحضارة الصينية.
واستندت الدراسة على رصد أشكال متنوعة من أنماط الحضارة التي تجلت في مناطق مختلفة من الموقع الحالي للصين، بدلا من الشكل الذي ظهر فقط على ضفاف النهر الأصفر (شمالي البلاد)، التي تعتبر المهد الحقيقي للثقافة الوطنية.