رئيس إيطاليا يكلّف خبيرا اقتصاديا بتشكيل الحكومية

هسبريس - متابعة

كلف الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتاريلا، اليوم الإثنين، رسميا الخبير في صندوق النقد الدولي، كارلو كوتاريللي، بتشكيل حكومة جديدة للبلاد.

جاء ذلك في بيان تلاه الأمين العام لرئاسة الجمهورية، أوغو زامبيتي‎‎، عقب استقبال الرئيس "ماتاريلا"، لـ"كوتاريللي"، في قصر "كويريناله" الرئاسي بالعاصمة روما.

وقال كوتاريللي، في تصريح صحفي بعد تلقيه التكليف، "لقد طلب مني الرئيس أن أتقدم إلى البرلمان ببرنامج من شأنه أن يصحب البلاد إلى انتخابات جديدة".

وأضاف: "قبلت مهمة تشكيل حكومة كما طلب رئيس الجمهورية، وأنا كإيطالي أتشرف جدا بهذا التكلف وبالطبع سوف أبذل قصارى جهدي".

وتابع: "في حال عدم نيل حكومتي الثقة ستستقيل على الفور".

وأشار إلى أن مهمة الحكومة هي "الإدارة العادية حتى إجراء الانتخابات بعد غشت المقبل".

وأردف "في الأيام القليلة الماضية، ازدادت التوترات في الأسواق المالية، لكن الاقتصاد الإيطالي ينمو والحسابات العامة لا تزال تحت السيطرة، والحكومة التي سأقودها سوف تضمن إدارة حكيمة لحساباتنا العامة".

وشدد على أن الحوار مع الاتحاد الأوروبي دفاعا عن مصالحنا أمر ضروري، ويجب أن يكون حوارا بناء، مع الاعتراف الكامل بالدور الأساسي لإيطاليا.

وأكد على "استمرار المشاركة في منطقة اليورو".

ويأتي تكليف كوتاريللي، بعدما أعلن الأكاديمي جوزيبه كونته، أمس الأحد، فشل جهود تشكيل الحكومة إثر رفض رئيس الجمهورية تعيين الخبير الاقتصادي، باولو سافونا، المقرب من "رابطة الشمال" اليمينية، في منصب وزير الاقتصاد، لمواقفه المناهضة للعملة الأوروبية الموحدة.

وكوتاريللي (64 عاما)، خبير في صندوق النقد الدولي منذ 1988، وعضو في مجلس إداراته منذ 2014، وكانت الحكومة الإيطالية طلبت منه في 2013، ولمدة سنة واحدة مهمة مراجعة حساباتها العامة، وهو غير منتظم في أي تشكيل سياسي.

وتقدم رئيس الحكومة باولو جينتيلوني، باستقالته في 24 مارس/آذار الماضي، ويواصل مهمة تصريف الأعمال.

وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس الماضي، حصلت حركة "خمس نجوم" على 32.66 بالمائة من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 630، وعلى 32.22 بالمائة من مقاعد مجلس الشيوخ وعددها 320.

وتمكن يمين الوسط، الذي يقوده حزب "فورتسا إيتاليا"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، من تحقيق نسبة 37 بالمائة في مجلس النواب، و37.49 بالمائة في مجلس الشيوخ، وهو الائتلاف الذي يشارك فيه كل من حركة "رابطة الشمال" اليمينية المتطرفة وحزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف.

وأصبحت "رابطة الشمال"، هي الحزب الأول في معسكر يمين الوسط في النواب (17.73بالمائة)، وفي الشيوخ (17.63بالمائة)، متفوقة على حزب برلسكوني نفسه الذي حصل على 14بالمائة في النواب والشيوخ.