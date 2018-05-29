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أرطغرل يقود مشاريع لدعم مكافحة التصحر بإفريقيا

أرطغرل يقود مشاريع لدعم مكافحة التصحر بإفريقيا
هسبريس - الأناضول
الاثنين 28 ماي 2018 - 13:12

رغم شهرته وانشغاله بأعماله الفنية، يعمل الفنان التركي إنغين ألتان دوزياطان، الذي يجسد دور "أرطغرل"، في مسلسل قيامة أرطغرل، على مشاريع إنسانية، ودعم المحتاجين في القارة الإفريقية.

الفنان التركي الشهير عربيًا وعالميًا، يعمل على تمويل مشاريع لدعم مكافحة التصحر والجفاف في إفريقيا، عبر تنظيم فعاليات خيرية لجمع الأموال، وتحويلها لدعم مشاريع الري.

وبدأ "أرطغرل" قبل فترة بأول نشاط، عبر معرض نظمه للصور التي التقطها برحلته الإفريقية، وأرسل عوائد المعرض المالية، من أجل حفر الآبار في إفريقيا، بمشروع حمل عنوان "كن شاهدًا".

وواصل الفنان التركي حملته هذه بلفت الأنظار للتصحر في إفريقيا والجفاف، وكانت محطته الثانية أمس في إحدى المراكز التجارية، من أجل توقيع "أجندة لا نهاية لها"، عملها بنفسه لدعم مشروعه.

وبحسب الإعلام التركي، فإن "أرطغرل" قال خلال حفل التوقيع "53% من سكان إفريقيا مازالوا محرومين من المياه النظيفة التي لا تصلهم".

وأضاف "كن أنت شاهدًا، خطوة من أجل وصول المياه النظيفة ومصادرها إلى الناس الأبرياء بشكل مستمر، وأشكر كل من دعم هذا المشروع".

وتدور أحداث "قيامة أرطغرل" في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة "قايي"، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين.

يذكر أن إنغين ألتان دوزياطان (39 عامًا)، الذي يمثل دور أرطغرل، درس المسرح، قبل أن يشارك في بطولة أعمال درامية وسينمائية ناجحة، وقدم لفترة برنامج "من سيربح المليون"، بالنسخة التركية.

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