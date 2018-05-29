وفاة السياسي وصانع الأسلحة الشهير سيرج داسو

هسبريس - و.م .ع

أعلنت عائلة السياسي الفرنسي وصانع الأسلحة الشهير، سيرج داسو، عن وفاته يوم أمس الاثنين عن عمر يناهز الـ93 عاما.

وذكرت عائلته في بيان نشرته صحيفة "لو فيغارو" اليومية التي يمتلكها داسو أنه توفي في مكتبه إثر إصابته "بفشل في القلب".

ويعتبر داسو أبرز شخصية في التصنيع العسكري والطيران، وأحد أكبر أثرياء البلاد.

وكان من المقرر محاكمة داسو، عضو مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، في الاستئناف بتهمة التزوير الضريبي لتبييض الأموال، بعد صدور حكم ابتدائي فبراير 2017 أدانه بعدم الأهلية للمناصب الحكومية لفترة خمس سنوات ودفع مليوني أورو غرامة.