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الرئيسية | خارج الحدود | بوتفليقة يُدخل الجزائر في أزمة .. والجيش يُشهر ورقة الصحراء

بوتفليقة يُدخل الجزائر في أزمة .. والجيش يُشهر ورقة الصحراء

بوتفليقة يُدخل الجزائر في أزمة .. والجيش يُشهر ورقة الصحراء
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:00

عادت قضية عزم الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، على الترشح لولاية رئاسية خامسة، استجابة لدعوات تلقاها من الموالين له، إلى واجهة النقاش السياسي بالجارة الشرقية، بعد توجيه 14 شخصية وطنية في الجزائر رسالة إلى بوتفليقة تُطالبه بعدم الترشح لأن ذلك "سيرهن مصير البلاد ويدخلها في دوامة كبرى".

وبرر الموقّعون مناشدتهم إلى الرئيس بالقول: "إنّ ذلك أملته أوضاعكم الصحية التي لم تعد تسمح لكم باستقبال المواطنين الجزائريين"، وأضافوا: "ندعوكم إلى اتخاذ القرار الوحيد الذي يمكنه أن يفتح حقبة جديدة للبلاد، حيث توضع المصلحة العامة فوق مصلحة الأشخاص: ألا وهو تخلّيكم عن العهدة الخامسة".

ونبه الموقعون بوتفليقة إلى وجود "قوى خبيثة تتحرك لدفعكم نحو طريق العهدة الخامسة"، معتبرين أن الخطوة تعد انتحاراً وبمثابة خطأ جسيم قد يقترفه الرجل المريض على كرسيه. وأضافت الرسالة: "سنكم المتقدمة وحالتكم الصحية تدعوانكم للاعتناء بنفسكم والتخلي عن حمل العبء الثقيل لشؤون الدولة، ولا شك أن عهدة أخرى ستكون محنة لكم وللبلاد".

ومن بين هذه الشخصيات، أسماء فاعلة في المعارضة، على غرار رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، ورئيس "حزب جيل جديد" جيلالي سفيان، ورئيسة "الاتحاد من أجل العدالة والرقي" زوبيدة عسول. كما ورد من بين الموقعين، اسم الكاتب الجزائري (الفرنكوفوني) محمد مولسهول، المعروف بـ"ياسمينة خضرا"، والكاتب الصحافي المعروف سعد بوعقبة، والناشطة السياسية أميرة بوراوي.

وأصبح ظهور بوتفليقة، البالغ من العمر 81 عاماً، نادراً منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك، وأثرت على قدرته في الكلام، لكن ذلك لم يمنعه من الترشح العام التالي لولاية رابعة والفوز بها دون أن يقوم بحملة انتخابية.

ويظهر بوتفليقة، بين الفينة والأخرى، في صور باتت تحرج الجزائريين أمام العالم، خصوصا وأن الرجل لم يعد قادراً على الحديث أمام ضيوفه أو حتى التلويح بالإشارة، بسبب وضعه الصحي الحرج.

وكان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم ناشد الرئيس الجزائري مرات عدة للاستمرار في الحكم والترشح لولاية خامسة، وكذلك فعل حليفه في السلطة التجمع الوطني الديمقراطي، إلا أن بوتفليقة لم يعلن رسمياً نيته الترشح.

الموساوي العجلاوي، المحلل السياسي الخبير في الشؤون الإفريقية، اعتبر أن الدعوات المتكررة التي تصدر عن هيئات سياسية وشخصيات مدنية معروفة تعكس أزمة النظام الجزائري في بناء دولة ما بعد الاستقلال"، مشيرا إلى أن النظام الجزائري اليوم في ورطة كبيرة بسبب تحكم المخابرات الجزائرية في بوتفليقة، و"هو الأمر الذي يرهن أفق البلاد ما بين العهدة الخامسة، وهي أقل الأضرار، أو أن بوتفليقة لن يترشح، وبالتالي إعلان الصراع رسمياً بين مكونات في الرئاسة الجزائرية والجيش".

ويرى العجلاوي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه في حالة عدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة "ستحسم الرئاسة بالسلاح والمواجهات نظراً لعدم وضوح رؤية من هو الطرف الأقوى؛ يعني أن الجيش سيكون مطالبا بالتدخل إما بانقلاب عسكري أو البحث عن واجهة سياسية متوافق عليها، وهي غير موجودة الآن".

وحول انعكاسات هذا الصراع على المغرب، خصوصا قضية الصحراء، قال العجلاوي إن هذا الملف بيد الجيش الجزائري ويُوظفه من أجل إضعاف الطرف الرئاسي داخل البلاد، ولفت إلى أن رسالة الشخصيات الوطنية الـ 14 في الجزائر إلى بوتفليقة "تعد صرخة شعبية تعكس التخوفات التي يُمكن أن تلحق بالبلاد مستقبلاً".

وأشار الخبير في الشؤون الإفريقية إلى أن الجيش الجزائري مستمر في تحكمه في ملف الصحراء المغربية، "لأن القضية الوطنية تعد منفذاً وحيداً لهذه القوة العسكرية للتحكم في السلطة داخل الجزائر عبر إشهار ورقة الحرب مع المغرب واعتبار أن البلاد مهددة في أي لحظة".

"جميع المؤشرات توحي بأن هناك قلقاً خطيراً داخل النظام الجزائري لأنه نظام مغلق وغير منتج، ولتجاوز هذه الفترة لا بد أن تمر الجزائر من أزمات وتقدم ضحايا جُدد، غير أن وقت وقوع المفاجأة لا أحد يعلمه، يُمكن اليوم أو العام المقبل، تزامناً مع موعد الرئاسيات"، يورد الأستاذ الجامعي الموساوي العجلاوي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - عادل الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:12
تتكلمون عن الجزائر اكثر من الجزائر عن نفسها.
و من تريدون ان يتكلف بملف الصحراء ؟وزارة الثقافه مثلا؟المهم.بوتفليقه مريض في بلده بينما سيدكم يزور المغرب مرة في السنة او مرتين و يحكم البااد من فرنسا.
الجزائر بلاد المؤسسات فالحكم جماعي.في المغرب لا يصح لوزير ان يدلي برأي حتى يأتيه الامر من القصر الملكي بيد ان الملك صار هو من يدشن مشروعات لا تفوت قيمة انجازها نصف مليون دولار بينما يقوم رايس بلدية في الجزائر نتدشين هكذا مشروع.
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-122
2 - المغربي نت الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:19
سيعمل الجيش الجزائري المستحيل للاستمرار في الحكم ولو بإشعال الحرب بالصحراء دائما يستمر حكم الطواغيت بالنزعات وقهر الشعوب كلما أستقر الوضع واستفاق الشعب أصابهم الرعب والسعار
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13
3 - خالد التماري الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:27
اللي بغى يستر شي حاجة تايوحلها فالمغرب .....واش حنا صور قصير ولا حكرة .....
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10
4 - متتبع الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:28
والله العظيم لقد اسأتم إلى الديمقراطية الا يوجد في كل البلاد من يحكم غيره
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9
5 - observer الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:30
الرجل محنط و يأبى ان يبرح قصر المرادية لسبب بسيط هو انه يريد ان يتوفاه الله بالقصرالرئاسي و تقام له جنازة رسمية يحضرها كبار العالم ثم يخلد اسمه في سجل عظماء الجزائر و بعد كل ذلك يصعد مكانه رجل لا يقل عنه دهاء و يحمل نفس جيناته بمسمى السعيد بوتفليقة.
سوف تستمر نفس الطغمة الحاكمة سواء ظل الرجل مكانه او غادر .الجزائر اليوم رهينة مزاج بضعة جنرالات من المنتفعين بازمة المغرب العربي كله الذي لا يمكنه التقدم خطوة واحدة ما دام مشكل الصحراء الذي ترعاه الجزائر قائما و لا تريد التخلص من حملها السفاح
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12
6 - يا هدا الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:30
وما دخلنا نحن في سياسة الداخلية للجزائر

لهم كلمتهم يجب احترامها بالرئيس أو بدون رئيس

يكفي الإنتباه إلى الحياة اليومية المواطن المغربي بصفة عامة و هل نحن في أحسن حال من الأخير
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7 - بوتقموت الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:31
القاعدة عند حكام العرب هي لا رابعة بدون خامسة ولا خامسة بدون سادسة ولا سادسة بدون سابعة الئ ان ياتي امر الله( الموت). انا ادعو الحكومة الجزائرية ان تنحت تمثال لبوتفليقة يتقدم الئ الرئاسات بعد موته.
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8 - مبرمج الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:33
ستحسم بالسلاح بين الجيش و الحكومة؟ ما هذا الحقد و الغل في التحليل ؟؟؟حفظ الله الجزائر شعبا و جيشا و لا نتمنى أي سوء يصيبهم فجار قوي خير جار ضعيف. تحية لإخواننا الجزائريين و هذه شؤونكم الداخلية و انتم أدرى بها وفقكم الله للخير.
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8
9 - LOL الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:45
العالم يضحك على عقلية السلطة التي تحكم هد الجزائر المتأخر الدي اخد اتجاه مجهول لاحول ولاقوة الكل يتسائل هل لايوجد رجال ونساء سياسيين قويين لينقدو هد البلد
؟ غريب
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10 - hamza الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:47
الى الجزائري رقم واحد وانتم تعلقون هنا اكثر منا بشكل صريح وفى الغالب باسماء مغربية والدليل انك المعلق الاول ولو ابتعدتم عن صحرائنا لن نعلم بوجودكم
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9
11 - مواطن مغربي الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:48
الانتخابات نزيهة وشفافة في الجزائر ، الاقتصاد في ازدهار مستمر والوضع مستقر ،مؤسسات الدولة تعمل بكيفية منتظمة فلماذا لا تكون عهدة خامسة أو السادسة ان طال الله في عمره وفقكم الله على اختياركم وأطال الله في عمره.
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12 - said الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:49
on ne doit pas donner importance a ce que se passe en Algérie ;ce n est pas notre problème
il faut donner importance a nos problèmes de sante d éducation etc
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13 - Laila الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:50
إلى المسمى عادل : الصحراء شأن مغربي, لا أفهم لمذا تحشر الجزائر أنفها في هذا الملف , الصحراء مغربية وستظل مغربية رغما عن أنف عسكركم الذي نهب البلاد والعباد, حتى أصبح المواطن الجزائري لا يقوي على اقتناء شقة صغيرة تاويه واولاده, استيقظوا من نومكم, عسكركم جوعكم بينما عائلاتهم تعيش البدخ داخل وخارج البلد, اما سؤالك من يهتم بملف الصحراء غير العسكر فأعتقد أن عسكركم أولى أن يهتم بملف القبايل (دويلة داخل دولة ) بدل الصحراء المغربية.
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14 - ENTIFI الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:51
لستم من تقولون انكم لا تتدخلون في قضية الصحراء المغربية؟ لو كان كذلك فلا وزارة الثقافة ولا العسكرية سيتكلفون بالملف.
(تتكلمون عن الجزائر اكثر من الجزائر عن نفسها) .اشاطرك الرأي لانكم ليس لذيكم الوقت للحديث عن الجزائر وطوابير الحليب والخضر والفواكه و... شغلكم الشاغل زرع الفتن بين الشعوب.
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15 - MoAngel الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:52
«« Staline est mort, qui va aller le lui dire
cette plaisanterie russe s´adapte parfaitement aujourdhui en algerie
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16 - Said الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:52
Pour le 8 normal on parle de l'algerie puisque c'est un pays de la comédie spectacle et une honte devant le monde enplus vous avez un régime dictateur qui vous écrase et ne parlez pas donc quand les gents parlent de leurs pays vous il ne faut pas
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17 - Marocain d origine الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:53
Pour le commentaire Adil écoute Adil le Maroc est pays monarque il y sun roi dieu le protège depuis plus que mile années et un renier minister élu par le peuple donc le pays est dimocrate par contre votre pays algerie est un pays dictateur et coronial et aucune liberté c est pour ça que tu parle comme ça merci hess
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18 - ملاحظ الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:55
المخابرات ليست هي المتحكمة في الرءيس وإنما المتحكم في البلاد هي شبكة من البورجوازية الناشئة والتي استفادت أيما استفادة من البحبوحة البترولية تشمل ضباط من كل الأصناف منهم متقاعدين وآخرين داخل الخدمة وأقاربهم ومدنيين كشركاء في الواجهة موظفي الجناح الرىءاسي بقيادة السعيد....والجزاىءر ليست استثناء بل شأنها شأن باقي أنظمة العالم العربي .....في حين نجد دول افريقية شقت طريقها نحو الديمقراطية وقطعت مع الريع السياسي.....
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