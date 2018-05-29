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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تنفي حديث ماكرون عن احتجاز الحريري

السعودية تنفي حديث ماكرون عن احتجاز الحريري

السعودية تنفي حديث ماكرون عن احتجاز الحريري
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:37

ذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء أن وزارة الخارجية في المملكة تنفي ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن الرياض احتجزت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في نوفمبر تشرين الثاني.

ونسب ماكرون في مقابلة مع تلفزيون (بي.أف.أم) الأسبوع الماضي الفضل لنفسه في الحيلولة دون نشوب حرب في لبنان الذي سقط في أزمة بعد استقالة الحريري أثناء وجوده في السعودية قائلا إنه يخشى تعرضه للاغتيال ومنتقدا إيران وحليفتها جماعة حزب الله اللبنانية.

كانت مصادر مقربة من الحريري قد قالت إن السعودية ارتأت أن رئيس الوزراء اللبناني ينبغي أن يستقيل لأنه غير مستعد لمواجهة حزب الله.

وبعد تدخل دولي شارك فيه ماكرون غادر الحريري المملكة وعدل عن استقالته.

واتهم المسؤولون اللبنانيون السعوديين حينئذ باحتجاز الحريري. ونفى الحريري والرياض احتجازه في السعودية رغما عنه.

ووصف بيان لوزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء ما قاله ماكرون بأنه "كلام غير صحيح" وقال إن المملكة كانت ولا تزال تدعم استقرار وأمن لبنان.

وجاء في البيان "كافة الشواهد تؤكد بأن من يجر لبنان والمنطقة إلى عدم الاستقرار هو إيران وأدواتها مثل ميليشيا حزب الله الإرهابي".

وتتنافس السعودية وإيران منذ عقود على النفوذ الإقليمي مما ينعكس على الصراعات المسلحة والخلافات السياسية في دول مثل لبنان وسوريا والعراق واليمن.

وأقامت فرنسا روابط جديدة مع السعودية ودول خليجية عربية أخرى في السنوات القليلة الماضية بسبب موقفها الصارم بشأن إيران في المفاوضات النووية والتشابه بشكل عام بين سياسات الجانبين حيال صراعات الشرق الأوسط.

وتناول ماكرون العشاء مع الحريري وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في باريس في أبريل نيسان بعد مؤتمر لحشد الدعم الدولي لبرنامج استثمار يهدف إلى دعم الاقتصاد اللبناني.

ويعمل الحريري الذي زار الرياض في فبراير شباط للمرة الأولى منذ الأزمة لتشكيل ائتلاف جديد بعد أن عززت نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية في السادس من مايو أيار موقف جماعة حزب الله وحلفائها السياسيين.

وفاز حزب الله وحلفاؤه بأكثر من نصف مقاعد البرلمان فيما خسر الحريري ثلث مقاعده. لكن ظل الحريري الأوفر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة وفقا لنظام تقاسم السلطة في لبنان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Aziz Canada الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:52
ومن سيصدق السعودية ويكذب ماكرون؟؟
انا اصدق ماكرون واذا كانت السعوديه تكذبني غل يخرح المعنب بالامر الحريري ويقطع الشك ههههه
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2 - rachida الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:56
سبحان الله ماكرون هو من قال ان السعودية احتجزت الحريري ومع ذلك لا بد للسعودية ان تقحم ايران في كل قضايا العالم . على لهذا اظن ان ايران هي من تدير الكرة الارضية لان كل مشكل في العالم نجدهم يلصقونه بايران .
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20
3 - التاقد الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:19
أولا، لمدا سيكذب ماكرون على الفرنسيين والكل يعرف أن الحريري كان معتقلا داخل الفندق هو وأمراء سعوديون آخرون.
ثانيا، حزب الله هو من ساوم مكرون على الحريري حيث قدم حزب الله معلومات هامة لفرنسا (لطالما كانت تبحث عن فرصة لأخد هده المعلومات) مقابل التدخل لدى السعودية لإطلاق سراح الحريري وهو ما تم بالفعل.
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5
4 - عادل ن الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:40
هي لم تكن تحجزه وإنما كانت تمارس عليه ضغوطات لكي تبقى سياسات السعودية هي السائدة في لبنان ووفعلاهي المهيمنة و هذا ما حصل بالفعل توصلا إلى اتفاق أو لنقل مآمرة بدأت بالاستقالة وانتهت بعودته الى لبنان بنكهة سعودية قوامها عداء إيران واعتبار حزب الله حزب مارق
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