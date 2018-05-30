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كُتّاب وآراء
زوريخ أغلى المدن والقاهرة الأرخص في العالم
أظهر تصنيف سنوي يعده بنك يو.بي.اس السويسري ويشمل 77 مركزا حضريا أن زوريخ المركز المالي السويسري تظل أغلى مدينة كبرى في العام والعاصمة المصرية القاهرة هي الأرخص.
وتشير الدراسة، التي تعتبر مدينة نيويورك قاعدة القياس، إلى أن لوس أنجليس تمثل أفضل قوة شرائية في العالم للعامل متوسط الأجر فسكانها يستطيعون شراء أكثر مما يستطيع سكان نيويورك شراءه بمقدار الربع.
لكن مع أخذ ارتفاع الأجور في زوريخ في الحسبان يأتي سكانها في المرتبة الثانية بعد لوس انجليس من حيث القوة الشرائية وتأتي نيويورك في المرتبة العاشرة ولندن رقم 23.
بحث بنك "يو.بي.اس" في مجموعة بيانات فرعية عن المكان الأفضل الذي يمكن فيه لمن بلغوا مرحلة الشباب في سنوات الألفية الثالثة الأولى شراء مجموعة من السلع والخدمات تشمل هاتف أبل وجهاز كمبيوتر محمول واشتراك في خدمة نتفليكس.
وأظهرت الدراسة ايضا أن زوجين يسعيان لوجبة عشاء مع زجاجة نبيذ وعرض سينما سيدفعان أكثر في طوكيو ونيويورك وستوكهولم وسيدفعان أقل في براج ومكسيكو سيتي وريو دي جانيرو.