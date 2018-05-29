إقالة رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس

هسبريس - متابعة

أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الثلاثاء إقالة رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري من منصبه لأخطاء شابت سير العمل في الهيئة.

وأفاد مصدر من الهيئة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم بأن قرار الهيئة صدر بعد اجتماع لأعضاء مجلسها أمس الاثنين وتصويت كامل الأعضاء الحاضرين باستثناء رئيس الهيئة مع الإقالة.

وتأتي الاقالة عقب الانتخابات البلدية التي شهدتها تونس في ماي الجاري.

ولم يتضح بعد سبب الاقالة لكن مصدرا من الهيئة أشار إلى وجود أخطاء شابت إدارة أعمال الهيئة.

واستلم محمد المنصري منصبه رئيسا للهيئة خلفا لشفيق صرصار المستقيل، بعد التصويت عليه في البرلمان في نوفمبر الماضي.

وينص القانون المؤسس للهيئة أنه "يتم إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه".

وسيجري في الخطوة التالية إحالة طلب الإقالة إلى البرلمان للتصويت عليه في جلسة عامة إما برفض الإقالة أو المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة.