24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:30
|05:15
|12:30
|16:10
|19:36
|21:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- محمّد الصَبّاغ في الذّكرى الخامسة لرحيله
- الهجرة والوطن يتسيدان دراما رمضان في السودان
- مساواة الحموشي "السيرور" بالوزير تلمّع صورة الأمن عند المغاربة
- خيمة بمراكش للتوثيق لمحطات قطارات المغرب
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
عام على اعتقال نشطاء "حراك الريف" .. هذه أبرز محطات المحاكمة (5.00)
بوادر توتر جديد تلوح في الأفق بين الحكومة والمركزيات النقابية (5.00)
جامعة الكرة تدرس إدخال تقنية الفيديو إلى مباريات البطولة المغربية (5.00)
- "العدالة والتنمية" يطالب برفع الدعم عن "البوطا" قبل سنة 2020 - (256)
- رئيس الحكومة يعلن تفاهمه مع "شباب الفايسبوك" على محاربة الفساد - (125)
- طلبة صحراويون يحرقون بطائق التعريف الوطنية - (120)
- مساواة الحموشي "السيرور" بالوزير تلمّع صورة الأمن عند المغاربة - (114)
- باحث مغربي يدعو إلى مقاضاة "راموس" أمام المحاكم الإسبانية - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إقالة رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس
أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الثلاثاء إقالة رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري من منصبه لأخطاء شابت سير العمل في الهيئة.
وأفاد مصدر من الهيئة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم بأن قرار الهيئة صدر بعد اجتماع لأعضاء مجلسها أمس الاثنين وتصويت كامل الأعضاء الحاضرين باستثناء رئيس الهيئة مع الإقالة.
وتأتي الاقالة عقب الانتخابات البلدية التي شهدتها تونس في ماي الجاري.
ولم يتضح بعد سبب الاقالة لكن مصدرا من الهيئة أشار إلى وجود أخطاء شابت إدارة أعمال الهيئة.
واستلم محمد المنصري منصبه رئيسا للهيئة خلفا لشفيق صرصار المستقيل، بعد التصويت عليه في البرلمان في نوفمبر الماضي.
وينص القانون المؤسس للهيئة أنه "يتم إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه".
وسيجري في الخطوة التالية إحالة طلب الإقالة إلى البرلمان للتصويت عليه في جلسة عامة إما برفض الإقالة أو المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة.