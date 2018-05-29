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كُتّاب وآراء
شركة "نستله" السويسرية تقرر إلغاء 500 وظيفة
أعلنت شركة نستله السويسرية للأغذية، اليوم الثلاثاء، أنها سوف تشطب 500 وظيفة بإدارة تكنولوجيا المعلومات التي تقوم بإعادة تنظيمها.
وقالت أكبر شركة للأغذية والمشروبات في العالم، في مقرها بمدينة فيفي، إنها تعتزم"الاستفادة من مركزها التكنولوجي الحالي في إسبانيا وأماكن أخرى" في المستقبل.
وسوف يتم الانتهاء من عملية إعادة التنظيم خلال 18 شهرا.
يشار إلى أن عمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنستله تتركز في مدينة فيفي بالقرب من جنيف.
وتتمتع جنيف بأعلى معدلات إيرادات في العالم، بحسب استطلاع ضم 77 مدينة حول العالم، نشره بنك يو بي اس اليوم.
وجاءت برشلونة، حيث يقع مركز تكنولوجيا المعلومات الإسبانية لنستله، في المرتبة الـ30 .
ويبلغ عدد العاملين في نستله بسويسرا نحو 10100 من ضمن 323 ألف من العاملين في أنحاء العالم.