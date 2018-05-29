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الرئيسية | خارج الحدود | ستوكهولم تسخّر الرقمنة لمحاربة "عمليات دهس"

ستوكهولم تسخّر الرقمنة لمحاربة "عمليات دهس"

ستوكهولم تسخّر الرقمنة لمحاربة "عمليات دهس"
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 22:58

من المقرر أن تعرض السلطات السويدية وشركا ت تصنيع المركبات، مثل فولفو وسكانيا، تكنولوجيا رقمية من شأنها منع استخدام الشاحنات في شن هجمات إرهابية بالمدن.

وقد تزايد الاهتمام بالتكنولوجيا التي تعرف بـ "السياج الجغرافي" بعد استخدام شاحنة مسروقة لقتل خمسة أشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم في أبريل 2017.

وباستخدام نظام التموضع العالمي "جي بي اس" لتعقب مكان المركبة، يمكن لتكنولوجيا السياج الجغرافي إبطاء سرعة المركبة بصورة آلية، وبذلك الحد من الضرر المحتمل، إذا كانت المركبة تسير في منطقة مارة.

ويشار إلى أن العديد من المدن الأوروبية شهدت منذ عام 2016 استهداف مدنيين باستخدام المركبات. وقد وقعت هجمات مميتة في برشلونة ولندن وبرلين ونيس.

ويقود المشروع السويدي، الذي يتم عرضه اليوم، إدارة النقل السويدية وتدعمه الحكومة ومدينتي ستوكهولم و جوتنبرج.

ومن شأن هذا التطبيق أيضا تنظيم استهلاك وقود المركبات أو ضمان السماح فقط للمركبات ذات معايير انبعاثات معينة بالسير في مناطق محددة.

ويستخدم بعض السائقين بالفعل نظام السياج الجغرافي لتحديد مكان المركبة باستخدام نظام جي بي اس. ويشار إلى أنه يتم إطلاق إنذار في حال انحرفت المركبة عن المسار المحدد.

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