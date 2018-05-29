24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:30
|05:15
|12:30
|16:10
|19:36
|21:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الهجرة والوطن يتسيدان دراما رمضان في السودان
- خيمة بمراكش للتوثيق لمحطات قطارات المغرب
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
- دراسة: الحضارة الصينية ظهرت منذ 5800 عاما
- جمعية تندد باستمرار الاستيلاء على عقارات الغير
بوادر توتر جديد تلوح في الأفق بين الحكومة والمركزيات النقابية (5.00)
"الحرف الرمضانية" تنتعش في سطات طلبا للرزق وهربا من "مدّ اليد" (5.00)
- أوغندا "تصفع" المغرب وتعتزم التصويت لملف أمريكا بدافع المصالح - (113)
- باحث مغربي يدعو إلى مقاضاة "راموس" أمام المحاكم الإسبانية - (91)
- بوتفليقة يُدخل الجزائر في أزمة .. والجيش يُشهر ورقة الصحراء - (72)
- بلافريج: غالبية المسؤولين المغاربة "معندهومش الكبدة" على البلاد - (64)
- القوة العمومية تجهض احتجاج "شغيلة التربية" أمام القصر الملكي - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ستوكهولم تسخّر الرقمنة لمحاربة "عمليات دهس"
من المقرر أن تعرض السلطات السويدية وشركا ت تصنيع المركبات، مثل فولفو وسكانيا، تكنولوجيا رقمية من شأنها منع استخدام الشاحنات في شن هجمات إرهابية بالمدن.
وقد تزايد الاهتمام بالتكنولوجيا التي تعرف بـ "السياج الجغرافي" بعد استخدام شاحنة مسروقة لقتل خمسة أشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم في أبريل 2017.
وباستخدام نظام التموضع العالمي "جي بي اس" لتعقب مكان المركبة، يمكن لتكنولوجيا السياج الجغرافي إبطاء سرعة المركبة بصورة آلية، وبذلك الحد من الضرر المحتمل، إذا كانت المركبة تسير في منطقة مارة.
ويشار إلى أن العديد من المدن الأوروبية شهدت منذ عام 2016 استهداف مدنيين باستخدام المركبات. وقد وقعت هجمات مميتة في برشلونة ولندن وبرلين ونيس.
ويقود المشروع السويدي، الذي يتم عرضه اليوم، إدارة النقل السويدية وتدعمه الحكومة ومدينتي ستوكهولم و جوتنبرج.
ومن شأن هذا التطبيق أيضا تنظيم استهلاك وقود المركبات أو ضمان السماح فقط للمركبات ذات معايير انبعاثات معينة بالسير في مناطق محددة.
ويستخدم بعض السائقين بالفعل نظام السياج الجغرافي لتحديد مكان المركبة باستخدام نظام جي بي اس. ويشار إلى أنه يتم إطلاق إنذار في حال انحرفت المركبة عن المسار المحدد.