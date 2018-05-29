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قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدينة لييغ البلجيكية

قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدينة لييغ البلجيكية
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 11:20

قتل أربعة أشخاص، الثلاثاء، في إطلاق نار بمدينة لييغ شرقي بلجيكا.

وأفادت الشرطة البلجيكية بأن رجلا قتل بالرصاص اثنين من ضباط الشرطة وأحد المارة الذي كان يستقل سيارة وسط "لييغ"، حسب راديو وتلفزيون بلجيكا (RTBF).

وأضافت الشرطة أن "المهاجم احتجز أيضاً امرأة رهينة، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً".

ولفتت إلى أن "اثنين آخرين أصيبا بجروح إثر الهجوم".

ولم تبين المؤشرات الأولية ما إذا كان الحادث مرتبطا بالإرهاب أم لا، حسب المصدر نفسه.

وأظهر مقطع مصور، جرى تداوله على "تويتر"، حالة من الهلع في الشارع الذي شهد الحادث؛ إذ أخذ المارة يركضون في كل جانب حتى يلوذوا بالفرار من المكان.

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