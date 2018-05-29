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الرئيسية | خارج الحدود | الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على غزة

الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على غزة

الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على غزة
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 12:50

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على أهداف ومواقع مختلفة في قطاع غزة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، وأضرار في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طائرات الاحتلال من نوع (إف 16) شنت خمس غارات على الأقل استهدفت مواقع وممتلكات للمواطنين الفلسطينيين في القطاع.

وأكدت الوكالة أن طائرات حربية قصفت بصاروخين موقعين غرب مخيم النصيرات الساحلي وسط القطاع، إضافة إلى قصف موقع ثالث غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع بثلاثة صواريخ، مما أدى إلى تدميرها بالكامل واشتعال النيران فيها، وأضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين المجاورة.

ويحلق طيران الاحتلال الحربي فوق أجواء القطاع على ارتفاعات منخفضة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - هشام العود الثلاثاء 29 ماي 2018 - 13:26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولا احد يتكلم.لمادا لانبدا في مقاطعة إسرائيل وامريكا وجميع المنتجات...اشنو قلتو ا لمغاربة؟
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2 - med الثلاثاء 29 ماي 2018 - 13:29
لا نملك الا ان نقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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6
3 - حمزة الثلاثاء 29 ماي 2018 - 13:41
لك الله يا غزة أين هي دول العالم أين هي منظمات حقوق الإنسان العالمية أين هيئة الأمم المتحدة أين القنوات الإخبارية أين عمال أمريكا حكامنا حكام العرب و الله لم يبقى من الإسلام إلا اسمه إخواننا في غزة و فلسطين عامة يستشهدون كل يوم بالعشرات بل المئات و لا أحد من هؤلاء يحرك ساكنا كما أنهم لا يعتبرون هذا الأمر إرهايا فحسب رأيهم فالإرهاب هو أن تقتل قطة في أمريكا أو في أحد الدول الأوروبية
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4
4 - Ahmed الثلاثاء 29 ماي 2018 - 13:51
انتظروا نزول المسيح ابن مريم رسول الله أنذاك سترفع راية الحق .. ما نعيشه و ما نراه و نسمعه و ما سرعة توالي الأيام و تقارب الزمان إلا دليل أن نرى نهاية للظلم.
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