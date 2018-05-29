24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:30
|05:15
|12:30
|16:10
|19:36
|21:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- محمّد الصَبّاغ في الذّكرى الخامسة لرحيله
- الهجرة والوطن يتسيدان دراما رمضان في السودان
- مساواة الحموشي "السيرور" بالوزير تلمّع صورة الأمن عند المغاربة
- خيمة بمراكش للتوثيق لمحطات قطارات المغرب
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
عام على اعتقال نشطاء "حراك الريف" .. هذه أبرز محطات المحاكمة (5.00)
بوادر توتر جديد تلوح في الأفق بين الحكومة والمركزيات النقابية (5.00)
جامعة الكرة تدرس إدخال تقنية الفيديو إلى مباريات البطولة المغربية (5.00)
- "العدالة والتنمية" يطالب برفع الدعم عن "البوطا" قبل سنة 2020 - (256)
- رئيس الحكومة يعلن تفاهمه مع "شباب الفايسبوك" على محاربة الفساد - (125)
- طلبة صحراويون يحرقون بطائق التعريف الوطنية - (120)
- مساواة الحموشي "السيرور" بالوزير تلمّع صورة الأمن عند المغاربة - (114)
- باحث مغربي يدعو إلى مقاضاة "راموس" أمام المحاكم الإسبانية - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على غزة
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على أهداف ومواقع مختلفة في قطاع غزة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، وأضرار في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طائرات الاحتلال من نوع (إف 16) شنت خمس غارات على الأقل استهدفت مواقع وممتلكات للمواطنين الفلسطينيين في القطاع.
وأكدت الوكالة أن طائرات حربية قصفت بصاروخين موقعين غرب مخيم النصيرات الساحلي وسط القطاع، إضافة إلى قصف موقع ثالث غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع بثلاثة صواريخ، مما أدى إلى تدميرها بالكامل واشتعال النيران فيها، وأضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين المجاورة.
ويحلق طيران الاحتلال الحربي فوق أجواء القطاع على ارتفاعات منخفضة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
ولا احد يتكلم.لمادا لانبدا في مقاطعة إسرائيل وامريكا وجميع المنتجات...اشنو قلتو ا لمغاربة؟