الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على غزة

هسبريس - و.م.ع

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على أهداف ومواقع مختلفة في قطاع غزة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، وأضرار في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طائرات الاحتلال من نوع (إف 16) شنت خمس غارات على الأقل استهدفت مواقع وممتلكات للمواطنين الفلسطينيين في القطاع.

وأكدت الوكالة أن طائرات حربية قصفت بصاروخين موقعين غرب مخيم النصيرات الساحلي وسط القطاع، إضافة إلى قصف موقع ثالث غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع بثلاثة صواريخ، مما أدى إلى تدميرها بالكامل واشتعال النيران فيها، وأضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين المجاورة.

ويحلق طيران الاحتلال الحربي فوق أجواء القطاع على ارتفاعات منخفضة.