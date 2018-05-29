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الرئيسية | خارج الحدود | بنك سويسري يوقف تعاملاته الجديدة مع إيران

بنك سويسري يوقف تعاملاته الجديدة مع إيران

بنك سويسري يوقف تعاملاته الجديدة مع إيران
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 17:55

قال بنك التجارة والاستثمار السويسري، اليوم الثلاثاء، إنه علق جميع التعاملات مع إيران وإنه سينهي أنشطته مع هذا البلد تدريجيا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.

وقال البنك، في بيان، إنه علق جميع التعاملات الجديدة المتعلقة بإيران بعد الثامن من ماي، تاريخ إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق مع إعادة فرض عقوبات على إيران في غضون 180 يوما.

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