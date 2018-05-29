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كُتّاب وآراء
بلجيكا: حادثة إطلاق النار في "لييج" عمل إرهابي
قال مكتب المدعي العام البلجيكي، اليوم الثلاثاء، إن "الإدعاء يحقق بحادث إرهابي تسبب في مقتل ضابطي شرطة ورجل من المارة في مدينة لييج، شرقي البلاد".ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن المتحدث باسم الإدعاء فيليب دوليو، قوله إن "المهاجم نزع سلاح أحد أفراد الشرطة واستخدمه في إطلاق النار".
وفي السياق نفسه، قال رئيس بلدية "لييج"، ويلي ديمير، الذي وصل إلى مسرح الجريمة، "تم القضاء على المهاجم من قبل مقاتلي وحدة الشرطة الخاصة.. الوضع تحت السيطرة والتلاميذ في مدرسة الليثيوم المجاورة آمنون".
وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام بلجيكية، إن ضابطي شرطة قتلا في هجوم بالرصاص بـ"لييج".
ونقل راديو وتلفزيون بلجيكا (RTBF) عن الشرطة قولها، إن رجلا قتل بالرصاص اثنين من ضباط الشرطة وسط "لييج"، واحتجز امرأة رهينة، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.
وأضافت الشرطة أن "المؤشرات الأولية لم تظهر إن كان الحادث مرتبطا بالإرهاب أم لا".