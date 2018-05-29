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الرئيسية | خارج الحدود | بلجيكا: حادثة إطلاق النار في "لييج" عمل إرهابي

بلجيكا: حادثة إطلاق النار في "لييج" عمل إرهابي

بلجيكا: حادثة إطلاق النار في "لييج" عمل إرهابي
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 14:53

قال مكتب المدعي العام البلجيكي، اليوم الثلاثاء، إن "الإدعاء يحقق بحادث إرهابي تسبب في مقتل ضابطي شرطة ورجل من المارة في مدينة لييج، شرقي البلاد".ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن المتحدث باسم الإدعاء فيليب دوليو، قوله إن "المهاجم نزع سلاح أحد أفراد الشرطة واستخدمه في إطلاق النار".

وفي السياق نفسه، قال رئيس بلدية "لييج"، ويلي ديمير، الذي وصل إلى مسرح الجريمة، "تم القضاء على المهاجم من قبل مقاتلي وحدة الشرطة الخاصة.. الوضع تحت السيطرة والتلاميذ في مدرسة الليثيوم المجاورة آمنون".

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام بلجيكية، إن ضابطي شرطة قتلا في هجوم بالرصاص بـ"لييج".

ونقل راديو وتلفزيون بلجيكا (RTBF) عن الشرطة قولها، إن رجلا قتل بالرصاص اثنين من ضباط الشرطة وسط "لييج"، واحتجز امرأة رهينة، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.

وأضافت الشرطة أن "المؤشرات الأولية لم تظهر إن كان الحادث مرتبطا بالإرهاب أم لا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - كاره الإرهابيين والمجرمين الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:08
لعنة الله على المجرم سواء كان ارهابي أو مجنون من يقتل النفس بغير حق أو دفاعا عن النفس فهو مجرم آثم قلبه والإعدام جزاءه .
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2 - حسن البيضاوي الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:18
هاذا عمل صهيوني ليماذ في هاذا الوقت نتنياهو سيزور أروبا ليحصل تأييد أوروبي ضض فلسطين وأهل غزة. بأن صهاينة ليسوا إرهابيين
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3 - كابتن ماجد مقاطع الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:20
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ليعجبني هو اﻷناقة . سبحان الله العظيم هذا لقطة تقول خذاوها من شيء رسوم متحركة . كولشي مرتب الله إعطيهم الصحة.
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