المنظمة الدولية للهجرة ترصد العابرين مياه المتوسط

هسبريس - إفي

تمكن أكثر من 30 ألفا و300 مهاجر من الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط منذ مطلع عام 2018 وحتى الآن، كما لقى نحو 655 آخرون مصرعهم في مياهه، وفقا لما أفادت به المنظمة الدولية للهجرة.

وأشار المتحدث باسم المنظمة، جويل ميلمان، في مؤتمر صحفي في جنيف، إلى أن الأرقام أقل بكثير مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي عندما عبر 69 ألفا و219 مهاجرا البحر المتوسط.

ومع ذلك، كان ميلمان قلقا بشكل خاص إزاء الوضع فيما يسمى بمسار غرب البحر المتوسط الذي يربط سواحل شمال أفريقيا مع إسبانيا، الذي شهد خلال هذا الشهر فقط إنقاذ ألفين و880 مهاجر.

وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، تم إنقاذ إجمالي 835 مهاجرا في نفس الشهر من العام الماضي. ومنذ مطلع عام 2018 تم إنقاذ 7 آلاف و507 شخص أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عبر هذا المسار، بينما تمكن ألفان و233 شخص آخر من الوصول.

وفقا لميلان، فإن عام 2015 شهد وصول 5 آلاف و309 مهاجر إلى السواحل الإسبانية، بينما وصل عددهم في عام 2016 إلى 8 آلاف و162 مهاجرا.

كما أن عدد الوفيات المسجلة حتى 27 مايو/أيار الجاري في مسار غرب البحر المتوسط تجاوز أرقام الوفيات المسجلة في السنوات الأربع الماضية، والتي بلغ مجموع الوفيات خلالها 235 حالة.