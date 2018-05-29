قصف إسرائيل .. حماس والجهاد يعلنان المسؤولية

هسبريس ـ مُتابعة

تبنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي مسؤولية إطلاق عشرات القذائف الصاروخية محلية الصنع، اليوم الثلاثاء، على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وقال بيان مشترك، صدر عن "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس" و"سرايا القدس" التابعة للجهاد، إن إطلاق القذائف جاء رداً على العدوان الإسرائيلي الغاشم وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقاوميه.

وأكد البيان أن "القصف بالقصف والدم بالدم؛ ولن نسمح للعدو بفرض معادلاتٍ جديدة"، متهما إسرائيل بأنها من بدأت هذه الجولة من التصعيد "في محاولة للهروب من دفع استحقاق جرائمها بحق المدنيين السلميين".

وجاء في البيان أن الهجمات الصاروخية "إعلان لكل من يعنيه الأمر بأن هذه الجرائم لا يمكن السكوت عليها بأي حالٍ من الأحوال وأنه لم يتم السماح بفرض معادلات جديدة".

وأكد بيان القسام وسرايا القدس أن "كل الخيارات ستكون مفتوحة لدى المقاومة فالقصف بالقصف والدم بالدم وسنتمسك بهذه المعادلة مهما كلف ذلك من ثمن".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه جرى إطلاق 116 صاروخا وقذيفة، منذ صباح اليوم، من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، فيما اعترضت القبة الحديدية 14 منها.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات حربية وطائرات أخرى أغارت على أكثر من 35 هدفًا في سبعة مواقع تتبع لحركتي حماس والجهاد في قطاع غزة.

وكان قتل 4 نشطاء فلسطينيين، ثلاثة منهم من الجهاد الإسلامي والأخر من حماس، في قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف قطاع غزة في اليومين الماضيين.

كما أن حدود الحدود المحيطة بقطاع غزة تشهد توترا منذ شهرين على أثر "مسيرات العودة الشعبية" التي قتل فيها 117 فلسطينيا وجرح آلاف آخرون.