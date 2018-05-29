24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3005:1512:3016:1019:3621:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عام على اعتقال نشطاء "حراك الريف" .. هذه أبرز محطات المحاكمة (5.00)

  2. عندما يكون الإنسان هو الرأسمال الأول (5.00)

  3. بوادر توتر جديد تلوح في الأفق بين الحكومة والمركزيات النقابية (5.00)

  4. "الحرف الرمضانية" تنتعش في سطات طلبا للرزق وهربا من "مدّ اليد" (5.00)

  5. "مناوشات السمك" تورّط أشخاصا في زومي (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قصف إسرائيل .. حماس والجهاد يعلنان المسؤولية

قصف إسرائيل .. حماس والجهاد يعلنان المسؤولية

قصف إسرائيل .. حماس والجهاد يعلنان المسؤولية
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 18:35

تبنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي مسؤولية إطلاق عشرات القذائف الصاروخية محلية الصنع، اليوم الثلاثاء، على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وقال بيان مشترك، صدر عن "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس" و"سرايا القدس" التابعة للجهاد، إن إطلاق القذائف جاء رداً على العدوان الإسرائيلي الغاشم وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقاوميه.

وأكد البيان أن "القصف بالقصف والدم بالدم؛ ولن نسمح للعدو بفرض معادلاتٍ جديدة"، متهما إسرائيل بأنها من بدأت هذه الجولة من التصعيد "في محاولة للهروب من دفع استحقاق جرائمها بحق المدنيين السلميين".

وجاء في البيان أن الهجمات الصاروخية "إعلان لكل من يعنيه الأمر بأن هذه الجرائم لا يمكن السكوت عليها بأي حالٍ من الأحوال وأنه لم يتم السماح بفرض معادلات جديدة".

وأكد بيان القسام وسرايا القدس أن "كل الخيارات ستكون مفتوحة لدى المقاومة فالقصف بالقصف والدم بالدم وسنتمسك بهذه المعادلة مهما كلف ذلك من ثمن".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه جرى إطلاق 116 صاروخا وقذيفة، منذ صباح اليوم، من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، فيما اعترضت القبة الحديدية 14 منها.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات حربية وطائرات أخرى أغارت على أكثر من 35 هدفًا في سبعة مواقع تتبع لحركتي حماس والجهاد في قطاع غزة.

وكان قتل 4 نشطاء فلسطينيين، ثلاثة منهم من الجهاد الإسلامي والأخر من حماس، في قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف قطاع غزة في اليومين الماضيين.

كما أن حدود الحدود المحيطة بقطاع غزة تشهد توترا منذ شهرين على أثر "مسيرات العودة الشعبية" التي قتل فيها 117 فلسطينيا وجرح آلاف آخرون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ملاحظ مغربي الثلاثاء 29 ماي 2018 - 19:29
اسراءيل خاضت حروب مع الجيوش العربية مجتمعة وانتصرت عليهم .. ومابالك بمليشيا حماس او الجهاد الاسلامي؟
حماس تتسبب لمجازر للشعب الغزاوي بعدما تسببت لهم في حصار اقتصادي قاتل ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-25
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.