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الرئيسية | خارج الحدود | جورجيا تقطع العلاقات مع سوريا بسبب الانفصال

جورجيا تقطع العلاقات مع سوريا بسبب الانفصال

جورجيا تقطع العلاقات مع سوريا بسبب الانفصال
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 30 ماي 2018 - 01:33

قالت جورجيا إنها شرعت في إجراءات لقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بعدما اعترفت دمشق بمنطقتين انفصاليتين، في جورجيا، كدولتين مستقلتين ضمن "خطوة أوعزت بها روسيا لنظام الأسد".

وانفصلت أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا في حروب مطلع التسعينيات، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وخاضت جورجيا وروسيا حربا قصيرة بشأن المنطقتين، في غشت 2008. وبعد انتهائها بانتصار روسيا، اعترفت موسكو بالمنطقتين كدولتين مستقلتين.

سارت نيكاراجوا وفنزويلا وناورو على ذات النهج الروسي، بينما تدعم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي جورجيا.

وقالت وزارة الخارجية الجورجية إن اعتراف سوريا بالمنطقتين الانفصاليتين خطوة غير قانونية وتنتهك القانون الدولي.

وأضافت في بيان: "أعلن نظام الأسد بتصرفه هذا دعمه لعدوان روسيا العسكري على جورجيا، واحتلالها غير القانوني لمنطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، والتطهير العرقي الذي يحدث منذ سنوات".

وتابعت : "تدعو وزارة الشؤون الخارجية في جورجيا المجتمع الدولي إلى تقييم القرار غير القانوني لنظام الأسد، الذي جاء بإيعاز من روسيا الاتحادية، وإلى اتخاذ الخطوات اللازمة للرد عليه".

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