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كُتّاب وآراء
روسيا ترفض اتهامات أوكرانيا بقتل صحافي معارض
ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية سيرجي لافروف رفض مزاعم أوكرانية بأن موسكو مسؤولة عن قتل الصحفي الروسي المعارض أركادي بابتشينكو في كييف ووصفها بأنها جزء من حملة مناهضة لروسيا.
وقُتل بابتشينكو، أحد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، بالرصاص أمس الثلاثاء في أوكرانيا التي كان قد فر إليها بعد تلقيه تهديدات.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني فلوديمير جرويسمان في تدوينة على موقع للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر أمس الثلاثاء إنه مقتنع أن "الآلة الشمولية الروسية" لم تغفر لبابتشينكو "صدقه".