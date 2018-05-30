الحكومة الألمانية تمدد ثلاث مهام خارجية للجيش

هسبريس - متابعة

قررت الحكومة الألمانية تمديد مهام للجيش الألماني في كوسوفو وقبالة السواحل اللبنانية والليبية في البحر المتوسط.

ومن المقرر مواصلة المهام الثلاثة التي يشارك فيها 650 جنديا دون تغيير في تفاصيلها. ويتعين موافقة البرلمان الألماني على التمديد حتى يصبح ساري المفعول.

وتعتبر مهمة كوسوفو، التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أطول مهمة حالية للجيش الألماني، حيث يشارك فيها منذ 18 عاما. وتتعلق المهمة بضمان تطبيق اتفاقية السلام في الإقليم الصربي السابق.

وفي إطار مهمة الأمم المتحدة (يونيفيل) يدعم الجيش الألماني البحرية اللبنانية في مراقبة السواحل وحظر تهريب الأسلحة.

كما يشارك الجيش الألماني في مهمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب الأسلحة وعصابات تهريب البشر قبالة السواحل الليبية.