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الرئيسية | خارج الحدود | مجلس الأمن "يعترض" صواريخ غزة ضد إسرائيل

مجلس الأمن "يعترض" صواريخ غزة ضد إسرائيل

مجلس الأمن "يعترض" صواريخ غزة ضد إسرائيل
هسبريس - متابعة
الأربعاء 30 ماي 2018 - 14:35

يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعا عاجلا لبحث إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، بناء على طلب الولايات المتحدة.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي في بيان "ينبغي أن يشعر مجلس الأمن بالاستياء والرد على الفصل الأخير من العنف ضد المدنيين الإسرائيليين الأبرياء، ويجب على القيادات الفلسطينية تحمل مسئولية ما يحدث في غزة".

وسيعقد الاجتماع الأربعاء في الساعة 15.00 بتوقيت نيويورك (19.00 ت ج).

وشددت هالي أن "الهجمات الأخيرة من غزة هي الأضخم منذ 2014"، منتقدة "ضرب قذائف هاون أطلقتها الميليشيات الفلسطينية للبنية التحتية المدنية بما فيها حضانة".

وبحسب إسرائيل، فقد أطلقت 28 قذيفة اليوم من القطاع من قبل حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، وهو ما رد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف 35 موقعا عسكريا لهذه الميليشيات ونفق تحت الحدود.

واعترضت منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية (القبة الحديدية) أغلب هذه القذائف التي انطلقت من غزة.

يذكر أن الولايات المتحدة هي الداعم الأبرز لإسرائيل في مجلس الأمن وقد اتخذت علانية صف حكومة بنيامين نتنياهو منذ وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - فلسطين الأربعاء 30 ماي 2018 - 14:53
ضد الأبرياء الاسرائيليين ياعجب و اافلسطنين ليسو أبرياء الله اجعل ربي يخد فيكم الحق نهار جاء هاد ترامب وهو كيفصل في هدا العالم كيف ما بغى
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73
2 - محمد الأربعاء 30 ماي 2018 - 14:58
مجلس الظلم و المنافقين،حلال على الصهاينة اطلاق الصواريخ على الفلسطنيين وحرام على الفلسطنيين الرد بالمثل،
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56
3 - كمال المانيا الأربعاء 30 ماي 2018 - 14:59
أكبر كذبة في تاريخ البشرية هي هذه اللاأمم اللامتحدة التي لم تحل أي مشكل لحد الآن و منذ تأسيسها من طرف الدول الإستعمارية فرنسا وبريطانيا وروسيا وأمريكا والصين، بل على العكس هي سبب الكوارث ، حيث يتم ٱستخدامها كأداة وتحت راية القانون الدولي الذي كتبته الدول السالفة الذكر لصالحها ولمصلحتها كي تسيطر وتضغط على الدول الضعيفة.ومع الأسف الشديد عوض مقاطعتها وعدم الإعتراف بها، فأن الدول المتضررة والتي ليست لديها أي مصلحة معها، مازالت تركع وتتوسل ٱستعطافها. القوي هو الذي يحكم وإن لم تنحني لن يركب عليك أحد. العرب هم المشكل وليس الآخر. الغرب يستغل الفرص ويستفيد من هذا الضعف والذل. الدول العربية غالبية أنظمتها خونة ولايهمهم سوى جمع الثرواث والشعوب ليست لديها الرغبة لرقي الأخلاقي والإنساني.
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36
4 - محمد البركاني الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:03
عاشت المقاومة عاشت حماس الخزي و العار لرعاة الارهاب "اسرائيل" و أمريكا
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35
5 - اية الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:10
ماهي الغايةمن قطع الكهرباءعلى قطاع غزة..§..شكون كيعطي الكهرباء المدينةغزة ؟..لازالت مدينةغزة مضلمة 2018
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9
6 - يوم الحساب الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:25
ماذا نسمي كل مايقوم به الصهاينة في فلسطين كما تدين تدان اما ان نعيش بعزة و كرامة وأما أن نموت بهما أليس هذا هو الظلم
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4
7 - إسباني من أصل مغربي الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:43
هاهاهاها يكذبون في الوجه إسرائيل تقتل الأطفال والنساء والشيوخ وكل شيء ولما الفلسطينيين يردون على الإرهابيين الإسرائليين بأسلحة تقليدية تقوم الساعة اللهم دمر إسرائيل وأمريكا تدمير أطالب من الحكومة المغربية تهديد بيحب الجنسية المغربية من المغاربة اليهود الذين يعيشون في إسرائيل الدولة الإرهابية الصهيونية
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5
8 - saadoudi الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:47
دائما وأبدا صوت الحق يعلو ولا يُعلى عليه
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2
9 - citoyen maghribic الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:58
C'est une honte,c'est le monde à l'envers, c'est l'agresseur et le criminel de guerre qui se plaint contre ses victimes!!!! où sont les arabes et les pays démocratiques,ils ont tous peur de Trump!!a
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10 - ouza الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:59
الكفار بعضهم اولياء بعض. المجرمون الامريكيون و المجرمون الصهاينة طينة واحدة. لردع هؤلاء الارهابيين المقيتين، يجب تهئة الظروف و الاسباب لدى اهل الاسلام لان اللغة الوحيدة المفهومة هو القوة... الله غالب على آمرهم...
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11 - الدبب الأربعاء 30 ماي 2018 - 16:01
مجلس الأمن يعترض على اطلاق الصواريخ و لا يعترض على الغارات التي سبقت الكل متواطئ و لكم الله أهل غزة العضماء أما العرب فهم في سبات
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12 - simo الأربعاء 30 ماي 2018 - 16:03
اللهم انصرهم على صهيونية وعلى سكوت الأنظمة العربية
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