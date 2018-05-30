مجلس الأمن "يعترض" صواريخ غزة ضد إسرائيل

هسبريس - متابعة

يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعا عاجلا لبحث إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، بناء على طلب الولايات المتحدة.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي في بيان "ينبغي أن يشعر مجلس الأمن بالاستياء والرد على الفصل الأخير من العنف ضد المدنيين الإسرائيليين الأبرياء، ويجب على القيادات الفلسطينية تحمل مسئولية ما يحدث في غزة".

وسيعقد الاجتماع الأربعاء في الساعة 15.00 بتوقيت نيويورك (19.00 ت ج).

وشددت هالي أن "الهجمات الأخيرة من غزة هي الأضخم منذ 2014"، منتقدة "ضرب قذائف هاون أطلقتها الميليشيات الفلسطينية للبنية التحتية المدنية بما فيها حضانة".

وبحسب إسرائيل، فقد أطلقت 28 قذيفة اليوم من القطاع من قبل حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، وهو ما رد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف 35 موقعا عسكريا لهذه الميليشيات ونفق تحت الحدود.

واعترضت منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية (القبة الحديدية) أغلب هذه القذائف التي انطلقت من غزة.

يذكر أن الولايات المتحدة هي الداعم الأبرز لإسرائيل في مجلس الأمن وقد اتخذت علانية صف حكومة بنيامين نتنياهو منذ وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض.