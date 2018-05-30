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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تطيح بالولايات المتحدة من عرش طول العمر

الصين تطيح بالولايات المتحدة من عرش طول العمر

الصين تطيح بالولايات المتحدة من عرش طول العمر
هسبريس - رويترز
الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:15

أفادت بيانات منظمة الصحة العالمية أن الصين تفوقت على الولايات المتحدة في متوسط العمر المتوقع عند الولادة لأول مرة.

وأظهرت البيانات المرتبطة بعام 2016 أن حديثي الولادة في الصين يمكن أن يتطلعوا لحياة صحية لمدة 68.7 سنة مقارنة بنحو 68.5 سنة للرضع الأمريكيين.

ولا يزال من المتوقع أن يعيش المواليد الأمريكيون لفترة أطول (78.5 سنة مقارنة مع 76.4 سنة في الصين) ولكن لا يتوقع أن تكون السنوات العشر الأخيرة من حياة الأمريكيين صحية.

وقالت اليسون كليمنتس هانت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية "السنوات الضائعة من الصحة الجيدة التي تعتبر عاملا في حساب متوسط العمر المتوقع عند الولادة أقل بالنسبة للصين واليابان وكوريا وبعض الدول الآسيوية الأخرى ذات الدخل المرتفع من الدول الغربية ذات الدخل المرتفع".

ووفقا لتحليل رويترز لبيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2016 فقد كانت الولايات المتحدة واحدة من خمسة بلدان فقط، إلى جانب الصومال وأفغانستان وجورجيا وسانت فنسنت وجزر جرينادين، انخفض فيها متوسط العمر المتوقع عند الولادة في عام 2016. ونشرت بيانات المنظمة من دون مقارنة على أساس سنوي في منتصف مايو أيار.

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1 - l0cifer الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:59
الاعمار بيد الله كل من جاء اجله لن يستدقدم او يتاخر عن اجله . رفعت الاقلام وجفت الصحف
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