24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2905:1512:3016:1019:3621:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن" (5.00)

  2. كراوي يدعو إلى "حوار وطني" حول الدعم المالي المباشر للفقراء (5.00)

  3. الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (14) .. غروب شمس السيادة المغربية (5.00)

  4. حراك الريف .. صرخة الاعتراف والإنصاف (14): حالة الزفزافي (5.00)

  5. التاريخ المحاصر ـ 14 ـ .. عودة الوعي أم تحدي ثقافة النسيان؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | البحرين تدرس منح "إقامة 10 سنوات" للمستثمرين

البحرين تدرس منح "إقامة 10 سنوات" للمستثمرين

البحرين تدرس منح "إقامة 10 سنوات" للمستثمرين
هسبريس - رويترز
الأربعاء 30 ماي 2018 - 16:52

ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية، اليوم الأربعاء، أن المنامة تدرس منح المستثمرين الأجانب تأشيرات إقامة مدتها عشرة أعوام.

وقالت الوكالة إن ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وجه وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى إعداد مشروع قرار يقضي بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب، بالكفالة الشخصية، تصل إلى عشر سنوات.

وفي البحرين وغيرها من الدول الخليجية يحصل المواطنون الأجانب على تأشيرات إقامة قصيرة المدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام؛ عن طريق أرباب العمل. بينما وافقت دولة الإمارات هذا الشهر على نظام لمنح تأشيرات إقامة لمدة تصل إلى عشرة أعوام للمستثمرين والمتخصصين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد الأربعاء 30 ماي 2018 - 17:13
غريب أمر العرب
هنا في الغرب يمنحونك الجنسية لأنك مواطن عادي
وخير مثال منح الجنسية الفرنسية للمالي الذي انقد ذاك الطفل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.