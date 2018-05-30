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كُتّاب وآراء
البحرين تدرس منح "إقامة 10 سنوات" للمستثمرين
ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية، اليوم الأربعاء، أن المنامة تدرس منح المستثمرين الأجانب تأشيرات إقامة مدتها عشرة أعوام.
وقالت الوكالة إن ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وجه وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى إعداد مشروع قرار يقضي بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب، بالكفالة الشخصية، تصل إلى عشر سنوات.
وفي البحرين وغيرها من الدول الخليجية يحصل المواطنون الأجانب على تأشيرات إقامة قصيرة المدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام؛ عن طريق أرباب العمل. بينما وافقت دولة الإمارات هذا الشهر على نظام لمنح تأشيرات إقامة لمدة تصل إلى عشرة أعوام للمستثمرين والمتخصصين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
هنا في الغرب يمنحونك الجنسية لأنك مواطن عادي
وخير مثال منح الجنسية الفرنسية للمالي الذي انقد ذاك الطفل.